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選前政治獻金申報受阻 專家憂資金流向難追蹤

期中選舉廣告支出創新高 單日政治資金逾2.5億美元

美國11月3日期中選舉進入最後倒數，負責監督競選資金的聯邦選舉委員會（FEC）卻傳出遭到網路攻擊，導致電子申報系統癱瘓。由於各政治團體正投入創紀錄的競選經費，系統中斷恐影響選前政治資金流向的透明度，但不會影響選民投票。根據路透社報導，FEC內部電子郵件顯示，駭客試圖入侵該機構系統，迫使當局暫時關閉對外網路服務。FEC證實，電子申報系統目前無法使用，資訊人員正積極搶修，但民眾仍可透過官網查詢過去提交的申報資料。根據FEC公告，系統自美東時間26日晚間10時左右開始中斷。FEC負責監督候選人及政治團體的競選資金申報，這次系統故障使政治團體無法提交規定的24小時及48小時支出報告，影響外界即時掌握選舉資金流向。政治財務合規顧問公司MBA Consulting Group執行長梅勒（Steven Mele）表示，「我26年來從沒見過這種事。」擔心系統恢復前，選舉資金揭露將受到影響。無黨派政治資金監督組織OpenSecrets研究主任格拉文（Brendan Glavin）也指出，選前最後幾天的申報資料，是了解政治團體將資金投入哪些選區、由誰出資的重要依據。不過，FEC並不負責實際選務工作，因此這次系統故障不會影響選民投票。根據政治廣告追蹤機構AdImpact統計，本屆美國期中選舉的廣告支出與未來預訂金額，累計已達112.1億美元（約新台幣3500億元），超越2024年美國大選所有選戰合計112億美元的紀錄。其中，能夠接受個人及企業無上限捐款的超級政治行動委員會（Super PAC），以及不必全面揭露捐款來源的「暗錢」政治團體，成為主要資金來源之一。OpenSecrets指出，過去一週，這類團體平均每天投入超過5000萬美元，光是10月20日申報的支出就超過2.5億美元。隨著民主黨在部分共和黨傳統優勢選區取得進展，兩黨選前資金競爭更加激烈。此次系統遭駭也引發外界擔憂，在選舉最後關鍵階段，選民恐難以及時掌握政治廣告背後的資金來源。目前FEC尚未公布系統恢復時間，也未說明駭客身分及攻擊來源。美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）及聯邦調查局（FBI）尚未立即回應媒體置評請求。