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▲蔣欣伸手推開男設計師，臉上還是努力保持笑容。（圖／翻攝自微博＠是段小姐來了）

以經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》「華妃」一角走紅的43歲女星蔣欣，日前盛裝出席品牌時裝秀時，竟遭男設計師馬凱公然突襲親吻脖子，讓蔣欣當場嚇到忍不住大叫、身體後仰並本能伸手推開對方。事發畫面曝光後，隨即引爆外界討論，質疑男方公然性騷擾，「#蔣欣被男設計師親了脖子」的關鍵字更衝上微博熱搜。蔣欣日前身穿一襲紅色新中式刺繡禮服，端莊典雅地亮相時尚品牌MESSENTIAL的大秀現場。原本一切依照流程進行，不料在舞台旁的公開合照環節中，品牌設計師馬凱突然湊近蔣欣，在準備拍照前，往她脖子親了一口。這突如其來的肢體接觸讓蔣欣十分反感，她不僅忍不住叫出聲，還下意識推開馬凱想保持距離。雖然蔣欣最後仍敬業地與馬凱完成合照，但她當下的反應讓粉絲相當心疼，認為馬凱就是在性騷擾。相關側拍影片在社群曝光後，關鍵字「#蔣欣被男設計師親了脖子」迅速衝上微博熱搜，有眼尖網友特別翻出同場活動的其他花絮，指出該名設計師在與惠英紅、胡杏兒、周濤等其他受邀女星合照時，都沒做出這種無理舉動，只對蔣欣越界，顯然是故意的。粉絲紛紛留言砲轟馬凱：「這是性騷擾吧」、「完全超出正常社交邊界」、「蔣欣嚇到還要維持體面，太心疼了」。另外，也有一派網友表示馬凱其實是同志，和蔣欣是好閨密，不過粉絲認為即便是這樣，吻脖子這種親密舉動還是應該要經過當事人同意。而馬凱本人、品牌官方及蔣欣工作團隊目前都未針對此風波做出正式說明。