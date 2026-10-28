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沈伯洋、蔣萬安差距僅4％ 仍在誤差範圍內

蔣萬安施政表現滿意度達五成 卻未轉換成選票

2026台北市長選戰進入倒數，《聯合報》今（28）日公布最新民調，民進黨候選人沈伯洋以45%支持度，小幅領先尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安41%，雙方差距仍在抽樣誤差範圍內。不過，儘管沈伯洋支持度略占上風，選民對勝選結果的預期卻呈現反差，有48%看好蔣萬安連任，僅35%看好沈伯洋勝出，另有13%選民尚未決定支持對象，成為選戰最後關鍵。《聯合報》最新民調顯示，79%台北市民關心這次市長選舉，其中沈伯洋支持者有91%關心選情，高於蔣萬安支持者的77%。從性別來看，沈伯洋獲47%女性選民支持，領先蔣萬安9個百分點；40歲以下年輕選民更有58%支持沈伯洋，大幅領先蔣萬安25個百分點。反觀蔣萬安在40歲以上族群較具優勢，40至59歲及60歲以上選民中，均以44%支持度領先沈伯洋。政黨支持方面，91%綠營支持者力挺沈伯洋，高於藍營支持者擁蔣的86%；民眾黨支持者則有75%支持蔣萬安、16%支持沈伯洋。中立選民部分，40%支持沈伯洋、33%支持蔣萬安，另有26%仍在觀望。值得注意的是，上屆投給蔣萬安的選民中，有18%轉向沈伯洋；而上屆支持黃珊珊的選民，則有55%支持沈伯洋、38%支持蔣萬安。從整體支持度來看，台北市長選戰雖有6人角逐，但選票明顯集中在蔣萬安與沈伯洋2人身上。若明天投票，沈伯洋以45%支持度領先蔣萬安的41%，差距僅4個百分點，仍在抽樣誤差範圍內；其餘4名候選人郭璽、蕭文乾、唐新民及林志成，支持度合計不到1%。另有13%選民尚未決定投票對象，比例高於雙方目前的支持度差距，也讓這群未表態選民的最終選擇成為左右勝負的關鍵。至於候選人評價，蔣萬安雖有50%市民滿意其市長施政表現，但支持率僅41%，顯示施政滿意度尚未完全轉化為選票。市政願景方面，有44%選民認為沈伯洋提出的願景較具吸引力，僅28%選擇蔣萬安，尤其40歲以下選民有近六成較青睞沈伯洋的市政主張。儘管支持度略為落後，蔣萬安的勝選看好度仍達48%，高於沈伯洋的35%，甚至有24%民進黨支持者也看好蔣萬安連任。整體而言，沈伯洋在年輕、女性及中立選民中較具優勢，蔣萬安則在施政評價與勝選看好度方面占上風，雙方支持度差距有限，選情仍有變數。這次調查於10月20日至22日及25日進行，成功訪問1115位設籍台北市的成年民眾，另有264人拒訪；在百分之95的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查採用台北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍台北市20歲以上選民之性別、年齡與行政區結構進行加權，調查經費來源為聯合報。