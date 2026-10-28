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台灣產品課稅3.6%或20.1% 中國最高42.1%

日本製鐵提出調查申請 日方認定國內產業受損

保護日本鋼鐵業 汽車、建築業恐面臨成本上升

日本政府27日宣布，將對台灣及中國進口的鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶與鋼板正式課徵反傾銷稅，稅率依產地及企業不同，介於3.6%至42.1%。其中，台灣產品適用稅率為3.6%或20.1%，中國產品則為27.7%或42.1%。新措施將於10月31日生效，為期5年，持續至2031年10月30日。綜合日本財務省、經濟產業省公告及日媒報導，日本政府27日在內閣會議上通過相關政令，預定30日正式公布。日方認定，來自台灣及中國的相關不鏽鋼產品存在低價傾銷情形，已對日本國內鋼鐵產業造成實質損害，因此決定採取反傾銷措施，以保護本土業者。此次課稅對象為鎳系不鏽鋼冷軋鋼帶及冷軋鋼板，屬於具有耐腐蝕、耐熱等特性的特殊鋼材，廣泛應用於汽車外裝及排氣系統零件、餐具、電車車體等產品。根據日方公告，反傾銷稅率依產地及企業有所不同：台灣產製產品：3.6%或20.1%；中國產製產品：27.7%或42.1%。相關稅率與日本政府今年7月9日起實施的臨時反傾銷措施相同，並非額外疊加的新稅率。這起反傾銷調查源於日本國內鋼鐵業者的申訴。日本製鐵等企業於2025年5月12日提出調查申請，主張台灣及中國進口的不鏽鋼產品以不合理低價銷售，搶占日本市場需求，迫使本土業者降價競爭，影響經營收益。日本財務省與經濟產業省隨後於2025年7月22日展開聯合調查，並在今年6月19日公布初步認定結果，7月9日起先行課徵3.6%至42.1%的臨時反傾銷稅。經過進一步調查，日本關稅及外匯等審議會於10月19日提出建議，認為應對相關產品實施為期5年的正式反傾銷措施。日本政府表示，調查確認相關進口產品存在傾銷情形，且對國內產業造成實質損害，因此有必要持續課稅。日本鋼鐵聯盟等產業團體先前已多次呼籲政府，儘速採取措施改善低價進口產品造成的不公平競爭。市場人士認為，正式課徵反傾銷稅後，可能減少台灣及中國低價不鏽鋼產品流入日本市場，有助於支撐日本國內鋼材價格及本土鋼鐵業者的獲利。不過，由於不鏽鋼廣泛應用於汽車、建築及其他製造業，進口成本提高也可能推升下游企業的原料採購價格，進一步壓縮獲利空間。此次措施將持續至2031年10月30日，未來5年不僅可能影響台灣及中國鋼鐵業者對日出口，也將牽動日本製造業的採購策略與供應鏈布局。