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多倫多暴龍隊今年休賽季大動作迎回2019年奪冠功臣「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），並奉上一張2年1.15億美元的頂薪合約，未料開季才剛打2場比賽，雷納德熟悉的膝蓋老毛病再度復發。根據ESPN權威名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷納德因左膝腫脹預計將缺席數周時間，他本人也親自在社群平台發文吐露心聲，坦言缺席比賽確實令人感到沮喪與無奈，並向多倫多球迷喊話「很快就會回來」。本賽季前兩戰，雷納德分別砍下23分與16分，率領暴龍接連擊敗公牛與巫師，繳出場均19.5分、7.5籃板與3.5抄截的防守影響力。然而在週日對陣明尼蘇達灰狼隊賽前一小時，雷納德因左膝突發性腫脹緊急臨時退賽，暴龍隨後以94比117慘敗。查拉尼亞與資深記者史坦（Marc Stein）後續報導指出，磁振造影（MRI）檢查結果顯示雷納德的左膝並沒有結構性損傷，也無急性傷病。然而，考量到他在休賽季備戰期間因個人與膝蓋問題多次中斷訓練，暴龍醫療團隊決定採取最謹慎的保護策略，預計讓他在未來數週內按部就班進行消腫、治療與漸進式力量強化，並在一週後進行重新評估。過往在馬刺、快艇時期屢屢因膝傷缺陣引發「輪休」爭議的雷納德，這次再度於開季短短一週內倒下，似乎也對球迷與球團感到相當不好意思。他於今日打破沉默，罕見在社群媒體X上親自發文回應外界質疑：「是的，缺席比賽總是令人感到沮喪。我回到這裡就是為了和這支球隊一起並肩競爭，現在我正全力專注於讓自己百分之百康復。」隨後他也特別感謝北境球迷不離不棄的包容：「多倫多，自從我回來以後，我一直非常感謝大家給予我的愛與支持，我很快就會回來的。」文末更署名「願神保佑，Whi」。根據體育記者席格爾（Brett Siegel）報導，雷納德此次膝蓋腫脹至少需休養數週，這意味著他大概率將缺席下週暴龍作客挑戰洛杉磯快艇隊的焦點對決。該場比賽原本是雷納德休賽季轉隊後，本賽季唯一一次重返快艇新主場直面舊主與洛城球迷的戲碼，如今卻因膝傷被迫作罷，時間點格外敏感。雷納德的缺陣無疑給剛打出2勝1敗開局的暴龍隊帶來沉重考驗。暴龍在休賽季付出英格朗（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）與多張選秀籤才換回雷納德，如今球隊只能將進攻主控權交還給巴恩斯（Scottie Barnes）與巴瑞特（RJ Barrett）。