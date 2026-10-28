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▲《嫁金釵》女主角本來就定好是田曦薇（左），男主角閆桉（右）則是靠拚命試鏡才選上的。（圖／翻攝自微博＠田曦薇）

▲閆桉身材其實很精壯，有冰塊腹肌。（圖／翻攝自微博＠饅不要嚕嚕臉）

陸劇《嫁金釵》播出後，男主角閆桉人氣攀升，頻頻受到討論，不少人都以為他是演藝圈新人，但閆桉其實過去早以男團身分在韓國出道，之前也在陸劇演過配角，這次能一舉當上男主角，是他試鏡7次才得來的結果。據悉，《嫁金釵》前面還有7位男主角人選，閆桉其實只是第8順位。閆桉在《嫁金釵》中飾演男主角陸濯，是家境顯赫的英國公世子，也是戰場上驍勇善戰的將軍，人物設定非常完美帥氣，但閆桉之前從未演過男主角，不免有人質疑他的演技。不過據了解，閆桉能當上男主角，是他試鏡7次努力爭取來的。當初《嫁金釵》早就定好由田曦薇當女主角，只是男主角人選遲遲選不出來，排在閆桉前面的還有侯明昊、李昀銳、陳星旭、周翊然、王弘毅、董思成、陳鑫海這7位高帥男星，劇組經歷7個月的選角時間，面試了7輪，才挑中閆桉。認為他187公分的身高與稜角分明的臉龐，與冷面世子的形象頗為貼合。而閆桉為了演好這個角色也積極健身，練出壯碩胸肌、腹肌，許多脫衣服療傷的戲份，都能讓觀眾看見他的好身材，不少人也因此被閆桉圈粉。不過也有另一派說法是，《嫁金釵》是「大女主角劇」，劇情都在凸顯女主角的智慧與堅毅，男主角戲份不多，所以許多當紅的男星不願意作配，這個位置才輪到資歷相對較淺的閆桉身上。閆桉過去是男團PENTAGON的一員，能歌善舞，團體合約到期後，他就回歸中國發展演藝事業，首度挑戰演戲是2021年播出的《我親愛的「小潔癖」》，該劇由台灣男星劉以豪主演。之後閆桉又陸續出演古裝劇《大夢歸離》、《月鱗綺紀》，透過一次次當配角的機會打磨演技，這才終於在《嫁金釵》中成功爆紅。