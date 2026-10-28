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▲釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）率隊取得世界大賽3勝0敗優勢，距離球隊史上首座世界大賽冠軍僅差最後1勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲坦帕灣光芒在世界大賽前三戰全敗，G3更以1：10慘敗釀酒人，G4必須在主場拿下勝利才能避免遭到橫掃。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽即將迎來關鍵第4戰！密爾瓦基釀酒人前3戰全勝聽牌，距離隊史首座世界大賽冠軍只差最後1勝，台灣時間今（28）日上午8點將繼續作客坦帕灣光芒主場純品康納球場，力拚4連勝橫掃封王。光芒則陷入0勝3敗的絕境，必須設法避免遭到淘汰；釀酒人方面，隨著G3單場狂敲16安、灌進10分，世界大賽最有價值球員（MVP）之爭，也從牛棚王牌艾許比（Aaron Ashby）擴大到多名主力打者。光芒前兩戰都只輸1分，卻屢次因守備失誤與跑壘判斷不佳付出代價。原本期待回到本季戰績優異的主場能夠扭轉局勢，沒想到G3反而遭遇系列賽最慘痛的一敗。釀酒人第5局在兩出局後連續攻勢爆發，單局攻下8分，最終以10：1擊潰光芒。更驚人的是，釀酒人創下季後賽連續7名打者敲安的新紀錄，讓光芒主場球迷陷入沉寂。歷史數據對光芒更加不利。MLB過去43次7戰4勝制季後賽出現3勝0敗局面，領先球隊有42次成功贏下系列賽，唯一例外是2004年美聯冠軍賽，波士頓紅襪在0勝3敗落後下連贏4場，逆轉紐約洋基。釀酒人不只戰績領先，隊內世界大賽MVP競爭也逐漸白熱化。前兩戰最受矚目的是左投艾許比，季後賽至今尚未失分，世界大賽G1與G2都在高張力局面各投1.2局無失分，G2更成功守住最後勝利，成為牛棚最可靠的武器。然而，G3釀酒人靠著16支安打攻下10分，讓打者的MVP聲勢迅速升高。其中，22歲外野手喬里奧（Jackson Chourio）在G3單場敲出4安，系列賽打擊率高達.571；捕手康崔拉斯（William Contreras）則繳出.538的打擊率。外野手弗瑞利克（Sal Frelick）目前OPS達1.144，並敲出釀酒人本屆世界大賽唯一全壘打；杜蘭（Brice Turang）與葉力奇（Christian Yelich）的上壘率分別達.500、.462，同樣展現優異的攻擊效率。釀酒人已有5名固定先發打者的系列賽OPS超過1.000，G4若能順利封王，誰能在最後一戰再次打出關鍵表現，將直接影響MVP競爭。對釀酒人而言，今年世界大賽不只是爭冠，更是等待數十年的歷史機會。釀酒人自1969年創隊以來，曾在1982年闖進世界大賽，卻以3勝4敗不敵聖路易紅雀，始終無緣總冠軍。今年球隊例行賽拿下103勝，季後賽先後擊敗教士、道奇，再於世界大賽取得3連勝，整個季後賽目前只輸過1場。若G4順利封王，釀酒人將繼1976年辛辛那提紅人之後，成為又一支在聯盟冠軍賽與世界大賽連續橫掃對手的球隊，也是聯盟冠軍賽改採7戰4勝制後的首例。不過，G4依然存在變數。釀酒人將推出右投梅伊（Dustin May）先發，光芒則交由賈克斯（Griffin Jax）背水一戰。賈克斯例行賽最後4次先發合計18局僅失1分，光芒也贏下這4場比賽。面對釀酒人火燙打線，他能否在開局壓制對手，將是光芒延長戰線的關鍵。反觀釀酒人G3取得大幅領先，讓艾許比、烏里貝（Abner Uribe）與梅吉爾（Trevor Megill）等主力後援獲得休息，G4若再度形成接近比分，牛棚將有充分戰力守住領先。