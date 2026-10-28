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燕子、漢子、禿子扮演藍營整合關鍵角色

國民黨台中市長候選人江啟臣昨（27）日接受TVBS《少康戰情室》專訪，被問到民進黨台北市長候選人沈伯洋帶起的「洋流」是否已外溢到其他縣市？江啟臣坦言「的確有外溢」，並稱「洋流效應對各縣市的影響大概6%」，他也認為這股聲勢對民進黨深綠及基本盤的鞏固確實產生效果，從近期調查與街頭表態情況來看，綠營支持者表態率也有所提升，對國民黨而言是一項警訊。江啟臣昨談及洋流效應時指出，目前藍營支持者相較之下似乎較為沉默或隱藏，無論北部或其他縣市都不能輕忽。他認為選戰只剩最後30多天，國民黨應「料敵從寬」，黨中央與各縣市不能各自為戰，而要思考如何透過聯合造勢、跨區輔選等方式重新拉起選戰氣勢，並讓支持者產生危機感、出門投票。他並稱，不同調查結果有所差異，「洋流效應」對各縣市的影響可能約6%，但這股聲量最終能否轉換成實際票數？仍有待觀察。至於藍營由誰扮演跨區整合角色，江啟臣表示，黨中央如何安排目前並不清楚，但台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜，也就是「燕子、漢子、禿子」3人，至少都具有一定號召力，其中2人是現任地方首長、1人是國會龍頭，可望在最後階段扮演整合與領導角色。談到台中選情，江啟臣認為，過去台中的選舉氣氛相對偏冷，但隨著北部「洋流」效應外溢、投票日逐漸逼近，各地選情也會自然升溫。對國民黨而言，現階段最重要的仍是追票、固票，並把已逐漸浮現的危機感轉化為最後投票動員。