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曾效力多支NBA球隊的資深外線射手畢斯利（Malik Beasley），因涉嫌參與一項操縱個人比賽數據以利非法簽賭與受賄的聯邦案件，預計將於12月9日向美國司法部正式認罪。根據ESPN知名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，畢斯利的辯護律師哈尼（Steve Haney）已證實這項重大進展，這標誌著這起嚴重打擊NBA競技誠信與球員個人道德的重磅案件迎來關鍵轉折。畢斯利於今年6月遭到聯邦檢察官正式起訴，當時他一度堅稱清白、拒絕認罪。然而，隨著其律師團隊與聯邦檢方展開認罪協商談判，畢斯利最終決定改變抗辯方向。根據檢方起訴書內容，畢斯利被控在2023-24賽季效力密爾瓦基公鹿隊期間，於至少4場比賽中故意操縱自己的個人攻守數據。該簽賭集團的運作手法為：同夥會提前取得畢斯利在該場比賽中的「預定表現」等內線情報，隨後利用這些非公開資訊，針對得分、籃板等特定的「球員個人數據盤口」（Player Props）下注非法牟利，嚴重破壞了職業體育誠信競爭的基本底線。除了畢斯利外，前NBA內線球員戴維斯（Ed Davis）同樣在此案中遭到起訴，檢方指控其牽涉賭債糾紛與複雜的資金往來，不過戴維斯的案件目前仍獨立審理中。現年29歲的畢斯利具備優異的外線投射能力，曾在聯盟多支球隊擔任先發與主力第六人。他在上賽季（2024-25賽季）效力於底特律活塞隊，全勤打滿82場例行賽，每場平均可貢獻16.3分，原本仍是自由球員市場上備受青睞的即戰力射手。然而，由於此案涉嫌操縱數據的指控發生在公鹿時期，隨著聯邦司法調查展開，他的籃球生涯也瞬間戛然而止。儘管律師已證實畢斯利將於12月9日正式出庭認罪，但具體的量刑協議內容、罰金以及是否面臨實質監禁刑期，仍須待當天聯邦法院正式公開判決與法庭紀錄為準。