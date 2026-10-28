我是廣告 請繼續往下閱讀

▲光芒王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）本季拿下16勝，他認為球隊只要找回原本的表現，仍有機會打出連勝。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽，坦帕灣光芒前3戰全敗，距離遭密爾瓦基釀酒人橫掃只差最後1場，歷史紀錄更顯示，從未有球隊能在世界大賽0勝3敗落後下完成逆轉。然而，光芒總教練凱許（Kevin Cash）並不打算提前認輸，台灣時間今（28）日G4賽前面對媒體追問，他反問記者：「真的有球隊辦到過嗎？」得知答案是否定後，隨即強調，外界如何看待光芒是一回事，但球隊休息室沒有必要接受這種看法，展現背水一戰的決心。光芒今年以美聯冠軍之姿闖進世界大賽，盼能拿下隊史首冠，沒想到前兩戰分別以2：3、4：5惜敗，接著回到主場的G3更以1：10遭釀酒人痛宰，系列賽陷入0勝3敗絕境。根據MLB歷史紀錄，過去世界大賽從未出現球隊在0勝3敗落後下連贏4場封王的情況。放眼所有7戰4勝制季後賽，唯一成功案例也只有2004年波士頓紅襪，他們當年在美聯冠軍賽完成驚天逆轉，最終擊敗紐約洋基。G4賽前受訪時，凱許先強調，自己很難用「失望」形容這支球隊，目前最重要的目標就是拿下今晚這場勝利。談到歷史上從未有人完成世界大賽0勝3敗逆轉，凱許甚至反問現場記者：「有球隊做到過嗎？」當記者回答「沒有」後，他回應：「那是現在外界的看法，但我們休息室沒有必要跟著接受這種看法。」凱許進一步表示，球員無論公開受訪或私下討論，始終強調只專注贏下眼前這場比賽，他也相信球員能夠將這份信念展現在球場上。光芒會陷入如此被動的局面，G3第5局堪稱整個系列賽最沉重的一擊。當時光芒以0：2落後，釀酒人在第5局兩出局後持續進攻。原本光芒有機會靠著二壘封殺結束半局，沒想到經過重播挑戰，裁判改判跑者安全上壘，讓危機繼續擴大。隨後光芒換上後援投手布瑟（Cam Booser），卻仍無法阻止釀酒人攻勢，密爾瓦基連續7名打者敲出安打，一口氣拿下8分。這不僅是MLB季後賽史上首次出現連續7名打者敲安，釀酒人單局在兩出局後攻下8分，也刷新世界大賽紀錄。最終光芒以1：10慘敗，從前兩戰僅以1分差落敗，到G3遭對手完全壓制，攻守表現都面臨嚴峻考驗。除了總教練凱許，光芒王牌投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）也在G4賽前表達相同信念。本季拿下16勝的拉斯穆森認為，球隊過去曾多次打出長連勝，並非沒有連續贏球的能力。他以籃球比賽作比喻，表示有時只需要第一顆球順利投進籃框，就能帶動接下來一連串的進攻節奏。不過，拉斯穆森也坦言，前提是光芒必須先打出符合自身水準的表現，而這正是球隊目前尚未做到的事。他強調釀酒人確實是相當難纏的對手，只要光芒無法發揮應有水準，就很容易遭到對方壓制。拉斯穆森在世界大賽G2先發僅投4局不到便失掉3分，未能幫助球隊扳平系列賽，如今只能寄望隊友在G4重新找回節奏。