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▲坦帕灣光芒今年闖進世界大賽，雖然前3戰全敗，但球隊與釀酒人的小市場對決，前兩戰收視表現仍優於外界原先預期。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽由密爾瓦基釀酒人對決坦帕灣光芒，少了大谷翔平領軍的洛杉磯道奇，也沒有紐約洋基等傳統人氣豪門，一度讓外界擔心收視率恐怕大幅下滑。然而，美國FOX體育台公布最新數據，世界大賽G1全美平均吸引1225.9萬人收看，G2也有1085.4萬人，前兩戰收視僅較去年道奇對藍鳥下滑約6％。其中密爾瓦基G1地方收視占有率更高達70％，證明小市場球隊的冠軍戰，同樣有能力吸引觀眾。根據FOX Sports於美國時間27日公布的統計，釀酒人與光芒在10月23日進行的世界大賽G1，跨電視及相關轉播平台平均吸引1225.9萬名觀眾。雖然不及2024年道奇對洋基G1的1520萬人，以及2025年道奇對藍鳥的1330萬人，但仍明顯超越2023年遊騎兵對響尾蛇G1的940萬人，也高於2020年至2022年世界大賽首戰的觀眾人數。至於G2，釀酒人以5：4險勝光芒，平均收視人數達1085.4萬人，同樣優於2020年、2021年及2023年的同期表現。綜合前兩戰，今年世界大賽收視僅比去年道奇對藍鳥下滑約6％，遠比外界原本擔心的情況樂觀。若進一步觀察地方收視數據，釀酒人球迷展現出驚人的支持度。世界大賽G1在密爾瓦基的地方收視率達33.9％，收視占有率高達70％；G2更上升至35.4％與71％，顯示當地觀眾對球隊爭奪隊史首冠的高度關注。所謂收視占有率，指的是特定時段正在使用電視的家庭當中，有多少比例選擇收看該節目。密爾瓦基G1占有率70％，代表當時正在使用電視的家庭，約有七成收看世界大賽。相較之下，光芒所在地區G1地方收視率為12.1％、占有率41％，G2則分別為11.8％及43％。雖然兩隊同屬相對較小的電視市場，釀酒人在當地展現的收視動員力，仍相當突出。過去兩年世界大賽都有道奇參與，2024年更上演道奇與洋基的東西岸豪門對決，加上大谷翔平的全球人氣，讓冠軍戰收視受到高度關注。今年卻由釀酒人、光芒兩支缺乏全美大型市場優勢的球隊爭冠，外界曾擔心收視可能重演2023年遊騎兵對響尾蛇的低迷表現。然而，FOX體育台負責觀眾研究與數據分析的主管穆爾維希爾（Mike Mulvihill）接受《美聯社》訪問時坦言，前兩戰結果已經超乎預期。他認為，釀酒人在美國中西部擁有穩固球迷基礎，加上近年持續維持競爭力，今年又在國聯冠軍賽強勢淘汰衛冕軍道奇，都有助於提升世界大賽關注度。此外，兩隊今年皆為例行賽戰績頂尖的球隊，無論誰獲勝都將奪下隊史首冠，冠軍故事本身也具備吸引力。