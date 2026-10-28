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雙方隔空交鋒 媒體人居中促成11/10辯論

基隆市長選戰首場網路直播辯論確定登場！《匯流新聞網》節目主持人黃光芹昨（27）日晚間宣布，已促成國民黨候選人謝國樑、民進黨候選人童子瑋，確定於11月10日中午12時進行首場網路直播辯論會；至於辯論流程及內容等細節，將待進一步確認後再對外公布。這場辯論最早由謝國樑於10月21日上《中午來開匯》直播專訪時主動拋出，童子瑋隨後表態「完全樂意奉陪」。不過，雙方近日一度為辯論安排隔空交火，謝國樑競辦指童子瑋原先答應11月4日辯論後又反悔；童子瑋辦公室則反駁，雙方從未就時間及流程進行協調，更沒有「答應又反悔」，並強調早已做好辯論準備。謝國樑競辦發言人謝若彤表示，市長候選人應透過公開辯論，針對基隆捷運等重大市政議題提出具體政策，接受市民檢驗；童子瑋陣營則要求謝國樑方面拿出所謂反悔的證據，並表示童子瑋願意就交通、育兒、長照、青年就業等政策公開交鋒。對此，黃光芹居中聯繫，並於昨晚宣布2人均已同意11月10日中午12時辯論；至於流程、內容等細節，待進一步確認之後會再向外界公佈。