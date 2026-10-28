我是廣告 請繼續往下閱讀

ET民調蔣萬安領先7.5% 楊植斗歸功颱風應變

聯合報民調沈伯洋領先 楊植斗：無意見是關鍵

2026台北市長選戰進入最後倒數，《ETtoday民調雲》昨晚公布最新調查，台北市長蔣萬安以48.6%支持度領先民進黨參選人沈伯洋的41.1%，不過，《聯合報》今（28）日凌晨公布的民調，卻顯示沈伯洋以45%領先蔣萬安的41%。對此，國民黨台北市議員楊植斗分析，2份民調的調查時間及方式差異，認為颱風期間的市政表現是關鍵之一，並強調「選市長不是選秀」。楊植斗昨晚先以「颱風處理得宜，蔣萬安民調急升！」為題發文指出，《ETtoday民調雲》10月21日至25日進行調查，正好涵蓋颱風來襲前及2日颱風假。喜好度方面，蔣萬安為44.3%、討厭度32.9%；沈伯洋喜好度41.3%、討厭度41.9%。楊植斗表示，蔣萬安坐鎮指揮中心3天沒有休息，市府團隊迅速處理各地樹倒災情，提前移除病樹的措施也發揮作用。他並批評，「當蔣市府團隊認真做事的時候，沈伯洋卻在上節目、跑選舉」，認為民眾在危機來臨時，更信賴已執政4年的蔣萬安。不過，《聯合報》今公布的民調顯示，蔣萬安支持度41%、沈伯洋45%。楊植斗再度發文表示，「雖然蔣萬安市長輸了4%，但整體方向我認為跟我上一篇發文的分析差不多。」楊植斗指出，《ETtoday民調雲》採手機簡訊及EDM進行封閉式網路問卷，調查時間為10月21日至25日；《聯合報》則採住宅及手機雙電話底冊隨機抽樣，調查時間為10月20日至22日及25日。他認為颱風期間，蔣萬安的負評減少，稱讚市府行政效率的發文增加，因此推測若電話民調集中在25日，「也許支持度有翻轉的可能？」楊植斗也提到，《聯合報》調查中，蔣萬安施政表現有50%滿意、37%不滿意、13%無意見；沈伯洋立委表現則有39%滿意、27%不滿意、34%無意見。他認為沈伯洋的34%「無意見」是關鍵，代表有很高比例的民眾「對沈伯洋當立委時的表現並不清楚」。楊植斗最後批評，沈伯洋靠著「人設包裝以及一場場的造勢」，讓市民獲得新鮮感，但「選市長不是選秀」，認為當台北遇到危機、有問題需要解決時，蔣萬安還是市民心中最可靠的市長。