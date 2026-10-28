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美股4大指數前一交易日全面收漲，帶動台股今（28）日開高走高，加權指數以46403點開出，上漲307點，盤中漲勢持續擴大，最高來到46798點，上漲702點。權值股方面，台積電（2330）開盤上漲20元，以2420元開出，盤中進一步上漲25元，來到2425元，漲幅1.04%。觀察盤面焦點個股，台積電上漲25元至2425元，漲幅1.04%；鴻海（2317）上漲0.5元至248元；聯發科（2454）上漲150元至4110元。相較之下，廣達（2382）下跌1.5元至326元，長榮（2603）下跌1元至260.5元。美股方面，主要指數前一交易日全面收紅。道瓊工業指數上漲15.99點，收在52377.57點；標準普爾500指數上漲45.83點，收在7722.60點；那斯達克指數上漲308.43點，收在26477.81點；費城半導體指數上漲399.04點，收在11482.50點。