皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月任務進入最後倒數4天，想收集萬聖節限定飾品皮克敏、完成活動任務的玩家得把握時間，建議優先確認限時任務進度，再集中處理種花、蘑菇戰鬥與花苗培育，避免到最後一天才發現任務還沒完成，也能提高收集限定獎勵的效率。
《Pikmin Bloom》月底最後4天首要任務，就是確認「萬聖節活動挑戰」的完成進度，尤其是需要種植指定花朵、完成蘑菇戰鬥等條件的關卡，玩家可以先盤點目前持有的活動道具與任務要求，找出還沒完成的項目，再依照剩餘數量安排每天的步數與種花時間，若同時有多個任務進行中，建議優先處理即將到期的活動，避免把時間花在一般探索，反而錯過限定獎勵。
巨大萬聖節蘑菇連打4天 免費大聲公每天可用3次
《Pikmin Bloom》蘑菇戰鬥也是月底衝刺的重點之一，今天至周六（10月28日至10月31日），「巨大萬聖節蘑菇」將連續4天現身，且免費的「蘑菇戰鬥大聲公」每天每人可以使用3次，出戰前也別忘了確認皮克敏的戰鬥力，派出適合的飾品皮克敏應戰，有助於提升戰鬥效率，打蘑菇是拿「彩繪玻璃餅乾」相當重要的手段。
如果月底目標是收齊萬聖節限定飾品皮克敏，建議玩家打開圖鑑確認缺少的款式，再安排花苗培育與活動道具兌換，避免重複投入時間收集已經擁有的種類，玩家也應留意彩繪玻璃餅乾等活動道具的取得方式與兌換需求，將有限的時間優先用在尚未解鎖的款式上。
10月沒有自選顏色盆
另外，玩家也要留意每月收集獎勵的差異，9月收集活動有提供「自選顏色盆」獎勵，讓玩家最後能依照需求選擇指定顏色，不過10月的彩繪玻璃餅乾並沒有推出相同獎勵，記得先確認本月實際的獎勵內容，避免花費大量時間完成收集後，才發現獎勵與預期不同。
《Pikmin Bloom》10月底衝刺重點
📌先解限時任務： 優先確認萬聖節活動挑戰進度，完成指定種花、蘑菇戰鬥等任務。
📌把握巨大蘑菇： 10月28日至31日連續4天出現「巨大萬聖節蘑菇」，免費蘑菇戰鬥大聲公每天可用3次。
📌集中收集限定皮克敏： 先確認圖鑑缺少哪些款式，再安排花苗培育與活動道具兌換。
📌留意活動道具： 「彩繪玻璃餅乾」可透過活動收集，記得確認兌換需求，避免浪費時間。
📌注意獎勵差異： 9月收集活動有「自選顏色花」，但10月沒有相同獎勵，投入時間前務必確認獎勵內容。
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《Pikmin Bloom》蘑菇戰鬥也是月底衝刺的重點之一，今天至周六（10月28日至10月31日），「巨大萬聖節蘑菇」將連續4天現身，且免費的「蘑菇戰鬥大聲公」每天每人可以使用3次，出戰前也別忘了確認皮克敏的戰鬥力，派出適合的飾品皮克敏應戰，有助於提升戰鬥效率，打蘑菇是拿「彩繪玻璃餅乾」相當重要的手段。
如果月底目標是收齊萬聖節限定飾品皮克敏，建議玩家打開圖鑑確認缺少的款式，再安排花苗培育與活動道具兌換，避免重複投入時間收集已經擁有的種類，玩家也應留意彩繪玻璃餅乾等活動道具的取得方式與兌換需求，將有限的時間優先用在尚未解鎖的款式上。
另外，玩家也要留意每月收集獎勵的差異，9月收集活動有提供「自選顏色盆」獎勵，讓玩家最後能依照需求選擇指定顏色，不過10月的彩繪玻璃餅乾並沒有推出相同獎勵，記得先確認本月實際的獎勵內容，避免花費大量時間完成收集後，才發現獎勵與預期不同。
《Pikmin Bloom》10月底衝刺重點
📌先解限時任務： 優先確認萬聖節活動挑戰進度，完成指定種花、蘑菇戰鬥等任務。
📌把握巨大蘑菇： 10月28日至31日連續4天出現「巨大萬聖節蘑菇」，免費蘑菇戰鬥大聲公每天可用3次。
📌集中收集限定皮克敏： 先確認圖鑑缺少哪些款式，再安排花苗培育與活動道具兌換。
📌留意活動道具： 「彩繪玻璃餅乾」可透過活動收集，記得確認兌換需求，避免浪費時間。
📌注意獎勵差異： 9月收集活動有「自選顏色花」，但10月沒有相同獎勵，投入時間前務必確認獎勵內容。