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▲寒舍集團於旅展現場，將針對自助餐餐券推出5折優惠，圖為台北喜來登的吃到飽餐廳「十二廚」。（圖／記者葉盛耀攝）

住農場「一泊三食住宿券」5000元起

▲多家飯店推優惠住宿券，圖為北投麗禧溫泉酒店，推出人氣雙人湯屋及多項豪華住宿券優惠。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供）

LINE Pay加碼回饋、滿額禮等多樣好康

門票200元 2方式拿免費門票

易遊網線上旅展 100元買機票、飯店住宿、餐券

▲易遊網也推出線上旅展，祭出眾多「100元爆品限量搶」。（圖／易遊網提供）

「2026ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，集結123個國家及城市、1600個攤位，現場一次掌握最新旅遊產品與情報。各家飯店推出優惠住宿券，也有寒舍集團於旅展現場推吃到飽券5折優惠。國內旅遊方面，也有雪霸休閒農場「平日雙人一泊三食住宿券」5000元起。每年最盛大的旅展「2026ITF台灣國際旅展」，將於下周登場。每年餐券與住宿券為旅展熱門品項，多家人氣飯店皆推出限時限量展場優惠。寒舍集團旅展四天每日推出指定商品5折、限量50組，如台北寒舍艾美酒店「探索廚房」平日自助餐券4張一組，原價8200元、優惠價4100元，為11月8日限定販售；圓山大飯店展期每日也有不同快閃優惠，首日推出限量10組「快閃驚喜住宿券」，5999元起。台北美福大飯店旅展期間每日下午3時限時推出彩匯單人自助晚餐券1600元；台北遠東香格里拉豪華客房雙人住宿券含早餐5399元，展場消費滿額另有餐券及住宿好禮加碼。秋冬是泡湯、山林度假與親友同樂的好時機。關西六福莊「最好玩三人住宿券」8888元，適合安排親子假期；春天酒店、北投麗禧溫泉酒店、宜蘭力麗威斯汀等推出溫泉及住宿方案，雪霸休閒農場「平日雙人一泊三食住宿券」5000元起，惠來大雪山森林會館「平日惠來星空艙套房住宿券」展場限定4180元起，從親子同遊、城市聚餐到泡湯、山林療癒都能滿足。交通部觀光署以「台灣起步走 TAIWAN, LET'S GO」打造國家形象館，將台灣海岸、淺山、森林、雲海風景搬進展場，透過聲音、山林香氛、光影與雲霧效果打造沉浸式體驗；現場收錄56條精選路線的「步道大百科」，邀請跑山獸、肉比頭等旅遊達人分享。農遊館則以「尋一味 風土茶香」帶旅人從特色茶、產地遊程與體驗走進台灣茶鄉。邀民眾從健行、地方文化到風土物產，深度遊台灣。今年新增「旅遊產品說明會」，安排西班牙朝聖之路、日本自由行、特色節慶、極光及南北極探險等主題分享，讓旅客在比較產品之外，也能直接掌握目的地新玩法。大會舞台另有多國文化演出，包括日本山形花笠舞、相馬樓舞娘，以及韓國觀光公社帶來跆拳道與喜劇武術表演《JUMP》、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯傳統表演等；每日下午2時還有ITF人氣吉祥物大遊行。展期四天，LINE Pay與旅展合作品牌推出多重回饋，單筆滿百達2筆最高可抽520點，綁定中信LINE Pay卡或永豐DAWAY卡，單筆滿6000元最高享6%回饋；星宇航空、老爺酒店集團指定品牌滿額再享最高3%點數回饋。門票部分，預售票180元、展期全票（11月6日～9日）200元，公益捐血贈票將於10月31日至11月7日在北北基宜18個指定捐血點辦理，數量有限，送完為止。ITF預售票販售至11月5日，展期間亦可至現場及Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網、TaiTIX等通路購票。11月6日(五) 12:00~18:0011月7日(六) -11月9日(一) 10:00~18:00台北南港展覽館一館1、4樓▪️預售票（即日起至11月5日）：180元▪️展期全票（11月6日～9日）：200元（優待票150元、愛心票100元）▪️捐血贈票：10月31日(六)–11月07日(六)攜帶身份證至北北基宜地區18個捐血點，捐血完成捐一袋血(250c.c.)，即可兌換1張門票，捐兩袋血(共500c.c.)即可兌換2張門票，每人最多捐2袋。限量8000張，贈完為止。▪️旅遊同業參訪：11月06日(五) 10:00-18:00旅遊業者可出示一張名片及身分證件，於南港展覽館1樓J區入口及4樓M區入口辦理驗證入場。易遊網則是於今（28）日起至11月11日日起至11月11日盛大展開「超心動$100貨公司」線上旅展！本次旅展祭出眾多「100元爆品限量搶」，只要一張百元鈔票就能出國，限量爆品包括：日韓泰機票、日韓跟團、國內精選飯店、頂級自助式餐券、三麗鷗萌旅號列車套票、等眾多人氣夯品通通只要100元！消費者還能以100點eMoney限量兌換高達1萬元的國外飯店、機加酒與跟團折扣碼。此外，針對雙11盛事，更於11月11日當天加碼1111元大阪與釜山機票一口價。易遊網「超心動$100貨公司」線上旅展於活動期間火力全開，全面鎖定平日中午的雙時段驚喜！每天平日中午11點祭出「100元爆品限量搶」，必搶推薦商品包括沖繩、北海道、曼谷、首爾百元機票，以及日韓跟團5日遊「第二人僅100元」。此外更蒐羅全台頂級餐券包含漢來海港、君悅凱菲屋、美福彩匯、饗食天堂、聚日式鍋物通通百元價。中午12點緊接著推出「飯店心動一口價百元起」限量瘋搶活動！易遊網精選全台超過30間指標型主題飯店輪番上陣，全方位滿足不同客群的渡假需求。偏好頂級奢華風的旅客，首推英倫歐風城堡的「清境老英格蘭莊園」或坐擁海景的「墾丁凱撒大飯店」；針對親子家庭客，亦推出以自然生態與草食性動物為設計概念的度假飯店「關西六福莊生態度假旅館」；以及主打超大室內遊戲室的「台中鳳凰酒店」；喜愛冬季泡湯則推薦「品文旅礁溪」與「台東知本金聯世紀酒店」，每日釋出不同飯店選擇。此外，更於11月11日當天同場加映「雙11限定特惠」！最受矚目的必搶商品絕對要鎖定1111元大阪與釜山的超殺機票一口價。同時，更推出5家人氣餐廳限量1111元超值折扣碼，包含全台老爺酒店、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北圓山大飯店、台中金典酒店柏麗廳，以及JR東日本大飯店台北鉑麗安等頂級餐券。