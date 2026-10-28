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在美國聯準會（Fed）公布最新利率決策前，美元指數站穩102，不過，在台股走揚之下，新台幣兌美元今（28）日早盤續升，並升破32.4元，來到32.399元，升值5.3分。就國際匯市來看，美國、歐洲及日本央行都將於本周公布最新利率決策，美元指數走高仍在102之上，一度來到102.42，目前在102.38附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤從158.039升至157.791, 韓元兌美元則從1324.81回貶至1333.28，離岸人民幣兌美元則從6.6639拉回至6.6665，目前在6.6659。至於新台幣兌美元今日早盤以32.44元、升值1.2分開出，在台股走揚之下，進一步升破32.4元，來到32.399元，升值5.3分，目前拉回至32.44元盤整。