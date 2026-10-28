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曾因「Burning Sun」夜店醜聞退出BIGBANG的勝利，沒想到再度登上新聞版面，竟然是宣布自己已經當人夫、明年還要升格當爸爸！韓媒日前爆料，35歲的勝利與20多歲圈外女友即將在2027年1月迎接兒子，且出生後才會結婚，對此勝利今（28）日接受韓媒《日刊體育》專訪，親自否認奉子成婚，強調早就和老婆完成結婚登記，還表示如今肩負起家庭責任，未來會低調、認真生活，讓外界看到自己的改變。勝利27日被媒體爆料，搞大了20多歲的圈外女友肚子、懷的是男生，他決定在江南區準備新婚房，等孩子出生後再結婚；面對突如其來的婚育消息，勝利今天坦言不太願意公開私生活細節，但對於「女友懷孕才決定結婚」的傳聞，倒是澄清得相當乾脆：「當然已經登記結婚了啊！」強調自己與妻子早就是法律上的夫妻，並非因為懷孕才結婚，「所謂『因為懷孕才結婚』的說法並不是真的。」至於先前有媒體稱2人已在首爾江南區準備好新婚房，打算等孩子出生後再補辦婚禮，勝利則表示目前沒有舉辦婚禮的計畫。即將從人夫升格新手爸爸，勝利談起對組織家庭看法：「既然要肩負起一個家庭的責任，我也感受到更沉重的責任感。」他坦言對於過去犯下的錯誤，以及因此讓外界失望、受到傷害，自己一直深刻反省，未來希望透過低調且認真的生活，證明自己有所改變。他也請求外界給予祝福，但強調妻子與孩子都不是公眾人物，希望大家不要過度關注或揣測家人的私生活。回顧勝利過去的爭議，他2019年因捲入震驚韓國演藝圈的「Burning Sun」夜店事件，宣布退出BIGBANG及演藝圈，後續因涉嫌仲介性交易、挪用公款、海外賭博等9項罪名遭起訴，最終全數被判有罪，入獄服刑1年6個月，直到2023年2月才刑滿出獄。雖然早已離開演藝圈，他出獄後仍不時被拍到在柬埔寨等東南亞國家活動，2024年甚至曾在當地活動上提及前隊友G-DRAGON，說要把對方帶去，引發外界批評。然而今年8月，勝利又捲入新的官司，被控在首爾江南區一間餐廳與其他客人發生衝突，涉嫌持燒酒瓶攻擊、恐嚇對方。對此，勝利的律師23日出面否認，承認他當時確實拿起酒瓶，卻強調沒有揮舞酒瓶或動手毆打，律師表示：「提告後，提告人方面曾主動聯繫，希望雙方達成和解。但勝利認為，不能以承認自己根本沒做過的事情作為結束案件的方式，因此決定向調查機關提交相關資料，釐清事實真相。」