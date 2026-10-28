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選戰倒數30天，北市選戰升溫，昨天有兩份最新民調公布，ETtoday的部分，現任市長蔣萬安以48.6%逆轉超車民進黨對手沈伯洋的41.1%；不過在聯合報部分，蔣則以41%小幅落後沈的45%。對此，蔣萬安競選總幹事羅智強回應，「反攻的號角響起了」，但也坦言洋流仍然強大，絕不能輕忽，他說「黑暗不能勝過光」，愈是黑暗的時候，愈要有信心。羅智強說，他臨危受命接任總幹事第10天，要向大家報告一個好消息、一個壞消息，好消息是，最近幾份民調，讓他們看到了反攻的號角，響起了。而在第一線，更明顯感受到，台北市守護善良、支持優質市長的力量，正在集結。只要陣腳不亂，大家出來投票，就有信心守住蔣萬安，守住台北市。羅智強說，壞消息是，情況仍然十分凶險，洋流仍然強大。面對上不封頂的國家資源，仍在逆流中前進，絕不能輕忽。他也指出，從戴立安的民調到聯合報、ETtoday民調雲，落差高達24.5個百分點，非常懸殊，而這三份民調，都沒有涵蓋10月26日蔣萬安競選總部成立大會，也就是他發表演說、重振支持者士氣的那一天。羅智強說，我們不必因為ETtoday領先7.5個百分點，就過度欣喜，因為危機並沒有解除；也不必因為戴立安民調落後17個百分點，就憂心喪志，要對自己有自信心，他也以第一線分享真實感受，直言蔣萬安選情仍非常危險，但台北市守護善良、反對國家機器四處出征與霸凌的中道力量，也感受到了這份凶險。支持者開始願意走出家門、站上街頭，表態支持蔣萬安。「黑暗不能勝過光」，羅智強說，愈是黑暗的時候，愈要有信心，愈要站出來，不該只因為執政者資源多、綠媒凶、網軍狠，就眼睜睜看著善良正派的蔣萬安，被抹黑成十惡不赦；政績亮麗的蔣萬安，被抹黑成無能無德。因為這一場選戰，守護的不只是蔣萬安，也是一份最原初的正道，以及從「輝達、牛奶、大巨蛋」到「路平、燈亮、水溝通」，以亮麗政績打底的台北好未來。