高雄心理衛生中心前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，透過系統查詢民眾個資，誘拐、性侵未成年少女，引發社會議論。衛福部設置「社工師懲戒查詢專區」也於今年1月正式上線，至今已有8名社工受到懲戒，原因包括妨害性自主、違反兒少性剝削防制條例、洩漏個案隱私等情形。
根據衛福部設置「社工師懲戒查詢專區」，可看到官網內容包括社工姓名、日期、執業縣市、懲戒決議公報。而從今年1月專區上線至今，已有8名社工遭懲戒，其中一半涉及性侵或與個案間互動界線不當等情事。
公開社工師懲戒結果 石崇良：屬於公眾監督一環
衛福部長石崇良今（28）日出席立法院衛環委員會審查「衛生福利部主管預算」，會前接受媒體聯訪時回應，社工師跟其他各類醫事專業人員都一樣，應屬高度自律團體，平常對於民眾的照顧，多數專業人員都是兢兢業業付出。
石崇良強調，對於少數不良分子會嚴正看待，一定會嚴懲，避免傷害專業人員的專業形象，因此特別將懲戒結果對外公開，這部分屬於公眾監督的一環，也會透過相關事件要求主管機關重新檢視相關督導、管理，讓內部管理制度可更精進、改善，確保民眾權益不會有任何影響。
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公開社工師懲戒結果 石崇良：屬於公眾監督一環
衛福部長石崇良今（28）日出席立法院衛環委員會審查「衛生福利部主管預算」，會前接受媒體聯訪時回應，社工師跟其他各類醫事專業人員都一樣，應屬高度自律團體，平常對於民眾的照顧，多數專業人員都是兢兢業業付出。
石崇良強調，對於少數不良分子會嚴正看待，一定會嚴懲，避免傷害專業人員的專業形象，因此特別將懲戒結果對外公開，這部分屬於公眾監督的一環，也會透過相關事件要求主管機關重新檢視相關督導、管理，讓內部管理制度可更精進、改善，確保民眾權益不會有任何影響。