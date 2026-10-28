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NBA 2026-27全新賽季才剛開打短短1周，根據各隊傷兵名單統計，目前聯盟中至少需缺陣兩周以上的傷兵已多達37人，其中包含愛德華茲（Anthony Edwards）、雷納德（Kawhi Leonard）、班凱羅（Paolo Banchero）、威廉斯（Jalen Williams）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）以及杜倫（Jalen Duren）等多位看板球星。面對開季便全面失控的球員健康危機，前NBA運動表現訓練專家納爾遜（Aaron Nelson）直言不諱地指出，現代籃球盲目追求空間與極致的「快節奏」，正是球員肌肉與韌帶不斷出現傷病的真正源頭。翻開本賽季各隊的傷病報告，「手術」、「缺陣數周」、「賽季報銷」等刺眼字眼接踵而至，大腿、小腿、跟腱與膝蓋的結構性撕裂更成為球員揮之不去的噩夢。不僅灰狼少主愛德華茲剛飆47分便宣布右膝動關節鏡手術、暴龍球星雷納德出賽2場就因左膝腫脹無限期休兵，連雷霆核心威廉斯也遭遇嚴重骨折脫臼。這波傷病名單不僅人數迅速飆破37人，更出現大量毫無身體碰撞的非接觸性軟組織重傷——球員純粹在跑動、起跳或急停發力的瞬間便當場倒地，引發球界高度恐慌。針對傷病為何來得如此迅猛，前NBA運動表現訓練師納爾遜進行了深度剖析，直言現代籃球強度越來越大，而快節奏是一切磨損的源頭，現代NBA戰術將攻防回合數（Pace）推向極限，過去太陽隊驚世駭俗的「7秒進攻」如今已成常態。球員在全場頻繁折返跑，「就像去健身房本來做10個深蹲，現在突然被迫做50個」，在高強度、一周三賽的折磨下，軟組織自然最先崩潰。此外，球員身材愈加高大且具備後衛級靈活性，跳得更高、落地衝擊力也更重。但人體的骨骼和韌帶進化速度，根本承受不住如此極端的動態負荷。並且現代年輕球員童年時期往往只泡在AAU單一籃球體系中，缺乏老一輩球星參與多種運動所培養的協調性與多元肌肉記憶，導致身體容錯空間極小，成年後面對極限負荷便迅速耗損。除了生理磨損，制度與負荷管理的失衡更讓問題雪上加霜。納爾遜警告，球隊雖然頻繁讓球員輪休，但若球員長期缺乏足夠強度的常態刺激，一旦驟然重返高張力賽場反而更易受傷；再加上聯盟推行的「65場出賽評獎門檻」，逼得許多傷勢未癒的球員冒險帶傷硬撐，最終將例行賽逼成殘酷的「倖存者遊戲」。