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▲聯徵中心統計近十年住宅申貸變化，電梯大廈申貸占比大增16.6個百分點。（圖／中信房屋提供）

全台住宅市場世代大洗牌。中信房屋彙整聯徵中心最新資料發現，今年上半年全台透天厝申貸占比降至 14.9% 歷史新低，電梯大廈則攀升至 67.9% 創新高；如今每 10 筆房貸有近 7 筆買大樓，透天不到 2 筆。專家指出，此轉變反映購屋總價、生活機能與家庭結構的劇變。聯徵中心統計顯示，近十年電梯大廈申貸占比大增 16.6 個百分點，透天厝則減少 10.3 個百分點，大樓已成市場絕對主流。中信房屋研展室副理莊思敏指出，透天厝坪數大、土地持分高，總價門檻讓小資與首購族難以負擔；電梯大廈則能依預算挑選不同坪數與總價帶，入手相對彈性。生活便利性也是關鍵。電梯大廈具備專人管理、代收包裹、垃圾集中處理及電梯代步，不必追垃圾車或爬樓梯，深獲上班族與長輩青睞。此外，隨著少子化與單身經濟盛行，購屋族不再迷信大坪數，轉向重視空間配置與使用效率。莊思敏提醒，挑選電梯大廈應留意管委會素質、公設維護與公共基金充足度；而透天厝雖非主流，若位處都會精華區，高土地持分仍具保值與改建潛力。