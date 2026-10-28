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蔣萬安光環耗損？張元祥揭民調「死亡交叉」警訊

第一階段：市政爭議接連爆發 蔣萬安形象蒙上陰影

第二階段：「洋流」橫空出世 中間選民大量流失成關鍵

第三階段：親綠民調強化洋流聲勢 藍營陷沉默螺旋

薔琵颱風冷卻洋流！蔣萬安救災表現優於預期

3萬人擠爆競總！張元祥：藍營支持者真的「悶壞了」

選戰最後32天！張元祥點出勝負關鍵：中間選民投票率

聯合報公布最新台北市長選情民調，民進黨候選人沈伯洋以45%支持率，小幅領先國民黨現任市長蔣萬安的41%，雙方差距仍在抽樣誤差範圍內。對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，蔣萬安從5月底大幅領先，到如今出現民調「死亡交叉」，選戰已從原先被認為一面倒的局勢，演變成激烈對決。儘管26日競總成立大會湧入超過3萬人，展現藍營支持者的危機意識，但最終勝負關鍵，仍在於雙方支持者能否真正走進投票所。張元祥指出，根據TVBS民調顯示，蔣萬安從5月底支持度領先沈伯洋28個百分點，到10月初領先幅度僅剩8個百分點，而聯合報今日公布的最新民調，更顯示蔣萬安支持度落後沈伯洋4個百分點，正式出現「死亡交叉」。雖然在統計上仍處於誤差範圍內，但距離投票日僅剩32天，原本認為蔣萬安將一面倒碾壓對手的選戰結構，如今已成為「PK的終極對決」。張元祥認為，短短5個月，「蔣萬安光環」幾乎耗損殆盡，在台北市藍大於綠的政治版圖下，蔣萬安能否守住首都市長，已成為年底選戰最大的變數，而蔣萬安面對的，更是一場經過完整布局的「總統級」選戰考驗。張元祥分析，第一階段從5月底開始，民進黨從台北市政打出「破口」，包括鼠患問題、內湖淹水、10歲女童安置、幼兒園虐童、行道樹砍伐、營養午餐食安、警察局臨檢同志酒吧等市政問題，以及團隊與個人的甘蔗事件、競選MV侵權爭議。他認為，雖然每起事件單獨來看，都不是重大弊端，但長期累積下來，卻讓市民產生市府「不斷出包」的印象，也使蔣萬安長期維持高市政滿意度的形象受到衝擊。此外，9月初蔣萬安長子「錄取北市公費交換生」爭議，更讓蔣萬安的個人形象蒙上特權陰影。張元祥指出，藍營選民雖然相信蔣萬安的清白，但對於缺乏政治智慧的決定，以及事後處理方式，也不禁搖頭嘆息「蔣萬安也就是這樣」。張元祥指出，第二階段發生在9月中旬，沈伯洋的「洋流」橫空出世，從夜市出發，確實是聰明的選擇。夜市原本就自帶人潮，不需要額外動員，加上狹小通道，三、五十人就能造成動線壅塞，在夜色下從高處拍攝，立刻就能形成壯觀的「洋流」。他分析，從狹小夜市延伸到掃街時的機車車隊「貪食蛇」效應，沈伯洋以最少成本，創造一場又一場的「政治儀式」，再搭配社群網路及大眾媒體操作，讓「洋流」成為一種追星、一種流行。張元祥認為，「洋流」一開始當然是「人造」的選戰操作，但在成功團結綠營士氣後，逐漸出現「破圈」效應，吸引年輕選民與中間選民關注。尤其在極其冷清的選戰氛圍下，追逐「洋流」逐漸成為一種「潮文化」，持續蔓延擴散。他進一步指出，TVBS民調交叉分析顯示，5月底蔣萬安在中間選民部分領先43個百分點，支持度為57%比14%；但到了10月初，領先幅度僅剩4個百分點，雙方支持度為40%比36%。張元祥認為，大量中間選民流失，正是蔣萬安陷入困境的主因。張元祥分析，第三階段則從9月下旬開始，親綠民調進一步強化「洋流」的「正當性」。他指出，「洋流」創造的「花車效應」，在台北街頭及網路世界四處擴散，也讓藍營選民感受到選戰大氛圍的轉變，成為「沉默螺旋」下沉默、拒絕表態的一群。張元祥認為，隨著「洋流」逐漸成為主流意見，加上親綠民調強化其正當性，沈伯洋支持度從「差距縮小」到「大幅領先超過兩位數」，民進黨更期待「洋流」能發揮當年「韓流」的外溢效果，取得年底選舉大勝，進一步奠定2028年總統、立委大選的基礎。不過，張元祥指出，薔琵颱風為台北帶來近年少見的災情，也暫時冷卻「洋流」勢如破竹的熱情。他認為，從事前預防到災後復原，蔣萬安與市府團隊的表現優於預期。週日（25日）上午雨勢停歇時，仍可見大型路樹截斷交通，但到了中午幾乎就排除完畢，下午過後，主要幹道的散枝落葉也幾乎清理完畢。張元祥指出，週一（26日）蔣萬安競選總部成立，超過3萬人擠進敦化國中，不僅證明蔣萬安的人氣尚未散去，更顯示「洋流」竄起後，讓藍營支持者「悶壞了」，進一步激起驚人的「危機意識」。他認為，這場大型造勢展現藍營支持者的動員能量，至於台北市選情是否會再次出現「V型反轉」，仍值得後續觀察。張元祥分析，從2024年總統大選後，朝野嚴重對立，台灣幾乎天天都在選舉，加上2025年的大罷免，藍綠白陣營對彼此的「仇恨值」始終處於高點，因此年底選舉各陣營「基本盤」的投票率預料會很高。不過，他也提醒，中間選民對政治上的吵吵鬧鬧感到厭惡，這群人的投票率高低，將成為決定勝負的重要關鍵。張元祥表示，接下來究竟是沈伯洋的「洋流」繼續狂襲，讓民進黨在「一對一」選戰結構下首次拿下台北市長寶座，還是蔣萬安的「旋風」能夠逆勢突圍，守住首都市長灘頭堡，最終仍取決於雙方支持者的投票率。他強調，民調僅是選民「態度」的表示，唯有真正走進投票所，民調支持度才能轉化為實際選票與得票數。