氣溫變化有新訊號，前中央氣象局長鄭明典表示，北方冷空氣開始活躍，最新氣溫圖已出現「0度線」，不過冷空氣主要仍往東出海，台灣目前僅會感到涼意，還不到寒冷階段。中央氣象署預報員王品翔指出，近期受東北季風影響，早晚氣溫逐漸下降，但尚未出現明顯大降溫訊號，提醒民眾及早準備冬季衣物。
0度線出現 台灣還沒受影響
鄭明典透過臉書發文分享昨晚半夜的氣溫圖，並提到0度線已經出現，「北方冷空氣開始活躍了，沒有深槽，冷空氣主要還是往東出海，台灣只是涼一點，還不到冷的階段。」
台灣近期東北季風為主 暫無大降溫訊號
中央氣象署說明，「0度線」指的是850百帕溫度場變化，透過「0度線」可以觀察冷空氣本身的強度，但所謂的0度，顯示的是1500公尺高度溫度場的變化，是代表「1500公尺左右高空」的氣溫達到0度，不是平地會到0度；0度線是溫度預報的參考指標之一，但仍要考量各種因素，才能進一步推估平地的低溫。
氣象署預報員王品翔則指出，目前0度線的位置大約落在中國東北、蒙古、北韓附近，近期台灣其實已受到東北季風影響，早晚低溫有下滑、變涼的趨勢，清晨會出現20度以下低溫，未來一周台灣溫度變化依舊是起起伏伏，不過還尚未看到「明顯大降溫」的訊號，提醒民眾要開始準備冬季穿著。
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鄭明典透過臉書發文分享昨晚半夜的氣溫圖，並提到0度線已經出現，「北方冷空氣開始活躍了，沒有深槽，冷空氣主要還是往東出海，台灣只是涼一點，還不到冷的階段。」
中央氣象署說明，「0度線」指的是850百帕溫度場變化，透過「0度線」可以觀察冷空氣本身的強度，但所謂的0度，顯示的是1500公尺高度溫度場的變化，是代表「1500公尺左右高空」的氣溫達到0度，不是平地會到0度；0度線是溫度預報的參考指標之一，但仍要考量各種因素，才能進一步推估平地的低溫。
氣象署預報員王品翔則指出，目前0度線的位置大約落在中國東北、蒙古、北韓附近，近期台灣其實已受到東北季風影響，早晚低溫有下滑、變涼的趨勢，清晨會出現20度以下低溫，未來一周台灣溫度變化依舊是起起伏伏，不過還尚未看到「明顯大降溫」的訊號，提醒民眾要開始準備冬季穿著。