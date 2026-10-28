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「洋流」席捲台北？沈伯洋民調急追蔣萬安

淡化「抗中保台」形象 沈伯洋成功吸引中間選民？

蔣萬安陣營提高警覺 批部分民調打擊士氣

牽動2028總統大選 日媒：北京恐加強對台施壓

台灣九合一選舉將於11月28日投開票，距離選戰僅剩一個月，日本媒體也緊盯這場首都對決。日媒分析指出，首都台北市及人口最多的新北市成為此次選舉焦點。其中，台北市長蔣萬安原本被看好順利連任，但民進黨候選人沈伯洋近期聲勢快速攀升，雙方民調差距明顯縮小，甚至有調查顯示沈伯洋已反超。日媒認為，這場首都市長選戰不僅攸關藍綠政治版圖，也可能影響2028年總統大選，甚至牽動中國對台政策。根據日本《產經新聞》報導，18日晚間，沈伯洋在台北市舉行造勢活動，行政院長卓榮泰到場力挺，形容沈伯洋掀起的「洋流」熱潮已擴散至全台。主辦單位宣稱現場吸引超過3萬人參與，支持者高喊「我們的市長」，展現選戰氣勢。現年47歲的蔣萬安是前總統蔣中正的曾孫，代表國民黨尋求連任；44歲的沈伯洋則代表民進黨挑戰台北市長寶座，兩人形成主要競爭態勢。報導指出，TVBS今年5月公布的民調顯示，蔣萬安以58%的支持度大幅領先沈伯洋的30%，雙方差距達28個百分點。然而，到了10月，TVBS民調顯示雙方差距已縮小至8個百分點。另一份智庫民調甚至顯示，沈伯洋以50.3%的支持度領先蔣萬安的33.3%。不同民調結果雖存在明顯落差，但沈伯洋的選情變化已引起外界關注。有親民進黨的政治研究人士認為，沈伯洋並非沒有勝選機會，若國民黨失守台北市，將是重大政治打擊。報導指出，沈伯洋過去以研究中國認知作戰及推動民防教育聞名，曾參與創辦黑熊學院，被視為民進黨「抗中保台」路線的代表人物之一。中國當局也在2024年10月將沈伯洋列為所謂的「頑固台獨分子」，對其實施制裁。日媒分析，這類鮮明的政治立場原本可能讓部分偏好溫和兩岸政策的中間選民卻步，但沈伯洋此次選戰刻意淡化國安與兩岸議題，轉而展現不同於過往的政治形象，試圖爭取中間選民，甚至部分國民黨支持者的認同。其中一個重要轉折點，是沈伯洋9月接受偏向國民黨立場的廣播節目專訪。面對主持人提出的尖銳問題，沈伯洋展現冷靜應對的態度，相關訪談影片觀看次數突破450萬次。東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠分析，這次專訪讓沈伯洋在中間選民，甚至部分國民黨支持者之間留下正面印象，成為他拓展支持基礎的重要契機。面對沈伯洋聲勢上升，原先被認為具有連任優勢的蔣萬安陣營，也開始加強選戰攻防。蔣萬安26日在台北市舉行競選總部成立大會時，宣示「從今天開始吹響反攻號角」，並質疑部分民調可能帶有特定目的，試圖打擊支持者士氣。日媒指出，台北市長選舉向來具有重要政治象徵意義，尤其國民黨長期在台北市擁有穩固的支持基礎，因此這場選戰對蔣萬安及國民黨而言，都具有不容忽視的重要性。《產經新聞》分析，若沈伯洋最終擊敗蔣萬安，民進黨將在總統賴清德執政期間拿下台北市長寶座，可能為2028年總統大選累積政治動能。報導認為，這也可能有利於民進黨爭取賴清德連任，並在未來立法院選舉中尋求改變目前朝小野大的政治局面。林泉忠進一步分析，若民進黨在台北市長選戰取得突破，對長期與民進黨政府對立的北京而言，可能形成政治壓力，進而促使中國加強對台施壓。