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《華人星光大道3》出身的孔晨羽（原名高藝溱）近日自爆在赴上海駐唱期間遭台灣音控師飛踢、辱罵掐脖的經歷，讓外界再度關注星光幫歌手的際遇。盤點歷屆人氣選手，曾沛慈、林宥嘉、蕭敬騰持續在演藝圈發光，潘裕文選擇告別歌壇，安伯政兼做水電工維生，林道遠則跨足房仲，走出事業另一條路；劉明峰曾遭前女友指控家暴，還讓未成年少女墮胎最為震撼。劉明峰是首屆《超級星光大道》第五名，當年憑藉創作才華受到矚目，離開比賽後卻接連捲入負面爭議，先遭前女友指控動粗、欠債，之後又被爆出與16歲少女交往、女方為他墮胎的風波，形象重創，演藝工作也受到影響，因合約問題被經紀公司冷凍多年，期間一度轉做電話行銷維持生計，也曾在朋友介紹下赴新加坡駐唱，雖然月收入可達新台幣11萬，卻因當地生活開銷及寄錢回家的負擔，得節省餐費度日。劉明峰後來嘗試透過《廉政英雄》等戲劇作品重新出發，也持續靠演唱工作謀生，未料2020年在「寶瓶星號」郵輪駐唱時，又碰上疫情，經歷滯留船上隔離及後續工作受影響的困境，從選秀舞台上的人氣新秀，到輾轉尋找工作機會，演藝之路走得格外曲折。第二屆出身的林道遠，走過歌唱、戲劇等領域後，2024年投入房仲業，從頭學習帶看與銷售，也拉著太太靜香一起打拚。夫妻倆後來繳出破千萬元業績，讓他逐漸改善過去收入不穩的生活，在舞台之外找到新的事業方向。同為首屆人氣選手、曾與林宥嘉等人並列「星光四少」的潘裕文，今年5月卻宣布告別歌壇。他在家鄉桃園平鎮完成最後一場舞台演出後，發文表示將卸下歌手身分，透露近兩、三年已逐漸將重心移往其他目標，希望到不同領域看看，展開新的人生旅程。安伯政則曾因演藝收入不穩，回高雄學習冷氣工程，後來又接觸裝潢、泥水等工作。他並未因此放棄表演，而是利用兼職增加收入來源，讓工程工作與演藝活動互相配合，也曾坦言不覺得做工難以啟齒，各行各業都有值得學習的專業。曾沛慈從第二屆《超級星光大道》出發，後來跨足戲劇與音樂，逐步累積人氣。今年她拿下《乘風2026》總冠軍，並宣布展開《禮物》世界巡迴演唱會，談到終於實現萬人演唱會的願望，忍不住感動落淚，多年努力迎來新的里程碑。首屆冠軍林宥嘉則靠獨特聲線與作品建立辨識度，持續推出音樂、舉辦大型巡演，與丁文琪婚後也兼顧家庭生活。當年以踢館者身分受到矚目的蕭敬騰，同樣從選秀舞台唱成金曲歌王，如今已是華語樂壇的大咖巨星。至於《華人星光大道3》出身的孔晨羽原名高藝溱，曾投入200萬元製作專輯，卻陷入合約糾紛與債務，2018年赴上海駐唱還債。據週刊報導，她工作期間遭一名台灣音控師飛踢、掐脖及辱罵，身心承受極大壓力，直到2022年才還清債務。她於2024年返台後重新投入創作，兩年累積11首歌曲，如今簽下新經紀公司，準備再次朝音樂夢前進。