曾獲封「中距離教科書」的前男籃國手「鳥總」許智超，退役後轉任球隊總教練，一度樹立專業形象。不料近年他遭媒體踢爆私生活爭議，不僅與前女籃球員、三鐵選手等多名女子上摩鐵開房引發侵害配偶權訴訟，更被妻子痛訴找友人持棍痛毆親生兒子，還故意停掉罹癌妻子的醫療保險，讓他昔日名教頭形象澈底跌落谷底。
鳥仔退役變鳥總！許智超出生籃球世家
許智超出生籃球世家，爸爸許丕謀與叔叔許丕燦都曾是籃球員，許丕謀退役後到銀行上班，本來沒鼓勵許智超練球，但他國中時身高就已經比同齡人高出一大截，因此被校隊相中，走上籃球之路。他高中時更曾入選亞青男籃國手，陸續當過中國石油、台銀球員、中興虎球員。
許智超當時以精準的中距離投籃著稱，因身材修長輕巧而獲得外號「鳥仔」。退役後，他轉往執教領域發展，先後在 SBL（達欣、金酒、台銀等隊）、UBA大專籃球聯賽以及職籃聯盟擔任總教練，被圈內人士與球迷尊稱為「鳥總」。在長期的籃球生涯中，他曾率隊打出亮眼戰績，在體育圈累積了相當高的知名度與聲望。
許智超出軌前國手、球員 被老婆抓到還不收斂
但許智超近年頻頻因花邊新聞登上版面，據《鏡週刊》報導，許智超背著結縭多年的妻子多次出軌，外遇對象涵蓋前女籃球員、前三鐵女國手等多名女子，他的老婆還曾親自前往汽車旅館抓姦，並提出侵害配偶權訴訟，怎料鳥總仍未收斂，桃色風波延燒至今，現在更與妻子澈底撕破臉，被控故意停掉醫療險，導致罹患乳癌的妻子需自己面對所有醫療開銷。
曾找人圍毆親生兒子 許智超行徑超荒唐
除了接二連三的婚外情，許智超更被指控涉及暴力事件。妻子爆料，許智超對兒子的管教手段極為偏激，已成年的大兒子許祐瑋曾因做錯事，就被許智超找人修理。當時許智超聯絡的對象是有黑幫背景、槍砲前科的前籃球員朱鴻祥，他與朱鴻祥將兒子帶到汽車旅館，以球棒毆打。
事後許妻帶兒子報警驗傷，朱鴻祥一肩扛起所有罪責，稱有債務糾紛才毆打許祐瑋，朱鴻祥因此被判拘役30天，許智超這個袖手旁觀的老爸則全身而退，讓知情人都覺得非常扯。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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許智超出生籃球世家，爸爸許丕謀與叔叔許丕燦都曾是籃球員，許丕謀退役後到銀行上班，本來沒鼓勵許智超練球，但他國中時身高就已經比同齡人高出一大截，因此被校隊相中，走上籃球之路。他高中時更曾入選亞青男籃國手，陸續當過中國石油、台銀球員、中興虎球員。
許智超當時以精準的中距離投籃著稱，因身材修長輕巧而獲得外號「鳥仔」。退役後，他轉往執教領域發展，先後在 SBL（達欣、金酒、台銀等隊）、UBA大專籃球聯賽以及職籃聯盟擔任總教練，被圈內人士與球迷尊稱為「鳥總」。在長期的籃球生涯中，他曾率隊打出亮眼戰績，在體育圈累積了相當高的知名度與聲望。
但許智超近年頻頻因花邊新聞登上版面，據《鏡週刊》報導，許智超背著結縭多年的妻子多次出軌，外遇對象涵蓋前女籃球員、前三鐵女國手等多名女子，他的老婆還曾親自前往汽車旅館抓姦，並提出侵害配偶權訴訟，怎料鳥總仍未收斂，桃色風波延燒至今，現在更與妻子澈底撕破臉，被控故意停掉醫療險，導致罹患乳癌的妻子需自己面對所有醫療開銷。
曾找人圍毆親生兒子 許智超行徑超荒唐
除了接二連三的婚外情，許智超更被指控涉及暴力事件。妻子爆料，許智超對兒子的管教手段極為偏激，已成年的大兒子許祐瑋曾因做錯事，就被許智超找人修理。當時許智超聯絡的對象是有黑幫背景、槍砲前科的前籃球員朱鴻祥，他與朱鴻祥將兒子帶到汽車旅館，以球棒毆打。
事後許妻帶兒子報警驗傷，朱鴻祥一肩扛起所有罪責，稱有債務糾紛才毆打許祐瑋，朱鴻祥因此被判拘役30天，許智超這個袖手旁觀的老爸則全身而退，讓知情人都覺得非常扯。
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