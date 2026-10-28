人氣動漫《ONE PIECE 航海王》跨界合作熱門遊戲《Fortnite 要塞英雄》！官方近日公開全新宣傳圖片與預告，草帽海賊團船長魯夫、劍士索隆等角色驚喜現身，讓不少玩家相當興奮。這次合作也搭上《要塞英雄》即將推出的「Treasure Hunters（寶藏獵人）」新賽季，預計11月1日登場，海賊與尋寶主題意外契合，粉絲能在遊戲中操控魯夫，與其他玩家展開大亂鬥。
《航海王》聯名《要塞英雄》！魯夫、索隆現身宣傳圖
《Fortnite 要塞英雄》過去曾與《七龍珠》、《火影忍者》、《我的英雄學院》等日本人氣動漫合作，將動畫角色帶進遊戲世界，如今終於輪到《航海王》。官方最新公開的合作畫面中，可以看到戴著草帽、穿著紅色背心的魯夫，以及手持刀劍的索隆，熟悉的角色造型與《要塞英雄》獨特的美術風格結合，讓這場跨界合作格外受到關注。
值得注意的是，《航海王》原作以尋找傳說中的大秘寶「ONE PIECE」為故事主軸，而《要塞英雄》這次新賽季同樣以「Treasure Hunters」為題，宣傳圖片也出現藏寶圖、寶箱等元素，巧妙呼應海賊冒險的世界觀。
《要塞英雄》動漫聯名再添新作！11月1日推出新賽季「Treasure Hunters」
《Fortnite 要塞英雄》是由 Epic Games 推出的多人線上遊戲，以大逃殺玩法聞名，玩家除了可以使用槍械、道具與建築系統進行對戰，也能透過角色造型化身不同作品的人物。過去《七龍珠》的孫悟空、《火影忍者》的漩渦鳴人，以及《咒術迴戰》的虎杖悠仁等角色，都曾透過聯名加入遊戲。
《要塞英雄》新賽季預計於11月1日登場，官方也陸續釋出相關宣傳素材，除了《航海王》角色之外，還能看到以寶藏、冒險為主題的遊戲場景。不過，玩家最關心的聯名角色究竟如何取得、是否需要購買戰鬥通行證，以及造型售價等細節，目前仍有待官方進一步公布。11月1日是新賽季預定推出日期，至於草帽海賊團還有哪些成員會加入、是否推出專屬動作或特殊道具，仍須等待官方後續揭曉。
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《Fortnite 要塞英雄》過去曾與《七龍珠》、《火影忍者》、《我的英雄學院》等日本人氣動漫合作，將動畫角色帶進遊戲世界，如今終於輪到《航海王》。官方最新公開的合作畫面中，可以看到戴著草帽、穿著紅色背心的魯夫，以及手持刀劍的索隆，熟悉的角色造型與《要塞英雄》獨特的美術風格結合，讓這場跨界合作格外受到關注。
值得注意的是，《航海王》原作以尋找傳說中的大秘寶「ONE PIECE」為故事主軸，而《要塞英雄》這次新賽季同樣以「Treasure Hunters」為題，宣傳圖片也出現藏寶圖、寶箱等元素，巧妙呼應海賊冒險的世界觀。
《Fortnite 要塞英雄》是由 Epic Games 推出的多人線上遊戲，以大逃殺玩法聞名，玩家除了可以使用槍械、道具與建築系統進行對戰，也能透過角色造型化身不同作品的人物。過去《七龍珠》的孫悟空、《火影忍者》的漩渦鳴人，以及《咒術迴戰》的虎杖悠仁等角色，都曾透過聯名加入遊戲。
《要塞英雄》新賽季預計於11月1日登場，官方也陸續釋出相關宣傳素材，除了《航海王》角色之外，還能看到以寶藏、冒險為主題的遊戲場景。不過，玩家最關心的聯名角色究竟如何取得、是否需要購買戰鬥通行證，以及造型售價等細節，目前仍有待官方進一步公布。11月1日是新賽季預定推出日期，至於草帽海賊團還有哪些成員會加入、是否推出專屬動作或特殊道具，仍須等待官方後續揭曉。