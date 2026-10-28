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▲史上最貴寶可夢卡 「插畫家皮卡丘」5.3億天價（圖／截自南華早報）

閣樓裡真的有寶藏！英國一名退休裝潢工人，把收藏多年的寶可夢（Pokémon）卡放在閣樓，一擺就是15年，直到看到新聞報導同類卡片拍出高價，才驚覺家裡可能藏著寶物。他把收藏交給拍賣公司，最後拍出總額156萬英鎊（約新台幣6,550萬元），創下英國集換式卡牌的拍賣紀錄。其中一套當年只花約300英鎊（約新台幣1.3萬元）買的卡，最後以7.5萬英鎊（約新台幣315萬元）落槌，翻漲250倍。據英國媒體報導，這名不願公開姓名的男子住在英格蘭薩里郡沃金（Woking）。他的兒子在1990年代末開始收集寶可夢卡，還會和同學交換，讓他也跟著產生興趣。他覺得卡片設計精美，認為未來可能有投資價值，就陸續透過eBay買了一些完整的套卡。不過，他買的收藏和兒子平常玩的卡分開保存，全部放進專用的收藏冊，保持近乎全新的狀態。後來兒子長大、不再玩卡，這批收藏就被收進閣樓，一放就是15年。直到某天，他看到一篇新聞，提到一張寶可夢卡賣出超過6,000英鎊，才發現自己也有同類收藏，於是聯絡薩里郡的拍賣公司Ewbank’s估價。Ewbank’s集換式卡牌部門主管斯普納（James Spooner）表示：「當我們看到他手上的收藏，全部都是近乎全新的狀態，簡直不敢相信。」男子總共有42套保存良好的套卡，最後自己留下1套，其餘41套在10月21日拍賣，總成交額達156萬英鎊。這場拍賣中最受矚目的，是一套「傳說系列完整大師套組」（Legendary Collection Complete Master Set），包含全部110張卡、110張反面閃卡，以及4張特典卡，其中還有一張近乎全新的噴火龍。這套卡原本估價1.5萬到2萬英鎊，最後以10萬英鎊（約新台幣420萬元）落槌，達到估價上限的5倍。男子當年買的第一套收藏，是「天空之脊」（Skyridge）系列的噴火龍套卡，當時花了約300英鎊，這次則以7.5萬英鎊落槌。Ewbank’s表示，這場拍賣吸引世界各地的收藏家參與競標，是公司30多年來成交總額最高的一場，也打破今年3月倫敦拍賣公司Stanley Gibbons創下的約98.6萬英鎊紀錄，成為英國史上成交額最高的集換式卡牌拍賣，甚至可能刷新歐洲紀錄，但還有待確認。親自主持拍賣的Ewbank’s負責人安德魯尤班克（Andrew Ewbank）表示：「這場拍賣的前期熱度驚人，當天也完全沒有讓人失望。」至於這名意外發財的父親則感嘆，大家常說在閣樓裡找到寶藏，而他的經歷正是這句話的真實寫照。不過，這批收藏和全世界最貴的寶可夢卡相比，還差得遠。目前史上最貴的寶可夢卡，是網紅羅根保羅（Logan Paul）收藏的「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator），這張卡獲得專業鑑定公司PSA評為最高的10分，今年2月在美國拍賣公司Goldin拍出1,649.2萬美元（約新台幣5.3億元，含買家佣金），不只是寶可夢卡的最高價，更刷新了全世界所有集換式卡牌的成交紀錄。「插畫家皮卡丘」是1998年日本漫畫雜誌《快樂快樂月刊》（CoroCoro）舉辦插畫比賽時，頒給得獎者的獎品，數量極為稀少，被收藏家視為寶可夢卡的「聖杯」。羅根保羅2022年曾以527.5萬美元買下這張卡，當時就已經創下金氏世界紀錄，短短4年後轉手，價值又翻了3倍多。