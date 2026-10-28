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疑假結婚搭配高額保險 丈夫遭控指使女員工赴日殺妻

▲檢警懷疑，李姓丈夫與楊閔涵早有聯繫，並替井女投保高額意外險及旅平險，企圖取得數千萬元理賠；李男返台後遭拘提，現已被法院裁准羈押禁見。（圖／截自日本新聞網）

日網震驚命案內幕！案發飯店遭洗一星負評 台灣網友也看不下去

日本河口湖台灣女子井雲蓉命案疑涉高額詐保。台南地檢署追查發現，29歲李姓丈夫涉嫌與井女假結婚，替她投保逾1500萬元意外險及3000萬元旅平險，並疑似指使27歲楊閔涵赴日殺人。楊女案發後曾向導遊表示疑似「誤殺」井女，李男則在返台時遭拘提，法院已裁准羈押禁見。消息傳至日本後引發網友震驚，不少人痛批不應到日本犯罪；案發飯店也遭部分民眾留下Google一星負評，台灣網友則認為業者無辜受牽連，紛紛留言譴責並以五星評論支持。檢警調查指出，李男涉嫌與井女假結婚，婚後替妻子投保高額保險，相關保額包括逾1500萬元意外險及3000萬元旅遊平安險，隨後又鼓勵井女獨自前往日本旅遊。檢方懷疑，李男可能以詐領保險金為目的，指使同團的楊閔涵在飯店內殺害井女。專案小組追查發現，楊女與李男原本就相識，兩人在案發前仍有密切聯繫，並非單純在日本旅途中才認識井女。楊女於18日深夜邀井女到房間喝酒，隔日上午接近退房時間，才打電話向導遊表示似乎「誤殺」對方，並辯稱自己喝酒、服藥後記憶斷片。檢警認為其說詞仍有疑點，持續釐清兩人是否事先共謀。李男於24日自日本返台時，警方在飛機艙門將他拘提到案，後續搜索7處並傳喚相關人員。檢方認為李男涉嫌共同殺人、詐欺等罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見並獲准。消息傳到日本後，不少網友對案件發展感到難以置信，有人形容整起事件「簡直就像以前的2小時懸疑推理劇情節」，也有人提到井女曾向友人訴苦，擔心自己可能活不到年底，直呼「單純覺得太恐怖了」。部分日本網友尤其不滿嫌疑人疑似在當地購買菜刀作案，留言痛批「不要在日本犯案啊」，甚至質疑是否有人看準案件發生在日本，認為外國人可能較容易逃避刑責，因而選擇將日本當成犯罪舞台。也有網友強調，不論涉案者來自哪個國家，只要剝奪他人性命，就應依法承擔相應責任。另有人主張，若屬外國人之間的刑事案件，希望相關人員能盡快離境，但案件後續仍須由台日司法機關依各自管轄及法律程序處理。隨著日媒揭露案發地點為「Route Inn Kawaguchiko」，竟有台灣民眾前往Google評論留下低分，有人甚至表示給一顆星是為了提醒自己不要入住，引起另一波爭議。除此之外，不少台灣網友認為，刑案發生在飯店，不代表業者就有責任，紛紛留言替店家抱不平：「飯店超可憐」、「發生什麼事情難道是飯店的問題嗎」、「想避雷自己做個清單就可以了，沒有必要來這邊波及業者跟秀自己的下限」。也有人改以五星評論替飯店補血，希望降低事件對業者評價造成的影響。日本網友同樣對飯店遭到牽連感到不滿，認為業者無端承受負面影響，直言「業者實在太無辜了」、「飯店和觀光肯定都會受到衝擊」。也有人表示，自己並不討厭台灣人，但仍希望外國旅客不要到日本犯罪。