我是廣告 請繼續往下閱讀

▲岡山一發表結婚喜訊，自嘲要長命百歲。（圖／翻攝自IG@hazimeokayama）

62歲日本男星岡山一昨（27）日驚喜宣布結婚！更令人震驚的是，他的妻子是演員兼助理導演杜菜摘，而杜菜摘今年才29歲。杜菜摘也同樣在X發布喜訊，她直呼大家可能會對於他們的年齡差距感到驚訝，但夫妻倆都很珍惜這段相遇，岡山一還自嘲，自己得長命百歲才行。岡山一昨在IG發文，「我已於10月23日結婚。對方名叫杜菜摘，從事戲劇相關工作，雖然我們年齡上有差距，但我們會攜手共建一個溫暖的家庭。今後也請大家多多關照。」而杜菜摘今年才29歲，兩人相差33歲，岡山一笑稱，「看來我得長命百歲才行啊。」杜菜摘同樣也在X公開結婚訊息，並表示外界可能會對兩人的年齡差感到驚訝，她也對這樣的人生際遇感到不可思議，「我們的生活並不奢華浮誇。 平淡如常就好， 正因為平淡，才更顯美好。」杜菜摘也說，人生看似漫長，其實很短暫，「我想與讓我體會到許多微小幸福的他互相扶持， 今後一同攜手走過人生。 若大家能溫柔守護我們，我會感到非常高興。」有趣的是，杜菜摘說，岡山一問她要不要把藝名改成「岡山菜摘」，她一聽秒駁回，並強調即便結婚，她還是保有自己的名字，最後幽默喊話，「阿一先生～要長命百歲喔！」岡山一（おかやまはじめ）現年62歲，是日本演藝圈著名的黃金綠葉，曾參演過《HERO》、《相棒》、《女城主直虎》及《晚酌的流派》系列等多部知名日劇。杜菜摘現年29歲，從事戲劇相關與導演助理工作。兩人曾因戲劇工作坊相識，婚後她將保留原藝名繼續在演藝圈活動。