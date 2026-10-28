我是廣告 請繼續往下閱讀

《聯合報》今（28）日公布台北市長選情最新民調結果，民進黨台北市長候選人沈伯洋以45%的支持率，小幅領先台北市長蔣萬安的41%，差距在誤差範圍之內。對此，沈伯洋回應，民調對他們而言，就是參考，而這份民調也顯示，他的看好度遠遠落後對手，大家沒有看好，就不會出來投票，最重要的是票票入匭、1128出來投票。《聯合報》民調顯示，如明天即是投票日，41%支持蔣萬安，45%支持沈伯洋，其他四位參選人支持度合計不到1%，13%未決定選民將成為決定選戰結果的關鍵；看好度方面，有48%的選民看好蔣萬安連任，高於看好沈伯洋的35%，有16%的選民表示無法判斷，不過即使是民進黨支持者，有24%的選民看好蔣萬安連任。對此，沈伯洋上午在立法院受訪時表示，民調對他們而言，就是參考，而這份民調也顯示，他的看好度遠遠落後對手，不管支持度如何，呼籲民眾1128出來投票；他強調，當大家沒有看好，就不會出來投票，最重要的是票票入匭、1128出來投票。沈伯洋也說，最近民調蠻多，民眾接到電話不一定想要回答，每個陣營拒答狀況也不盡相同，拒答率重點不在於頻率，而是在於說拒答裡面的人口組成，基本上這是他們無法掌握的事。沈伯洋表示，對他而言，還是勤走基層、多多聆聽民眾聲音，他們的政見也不分政黨，其政見是在城市裡，用生活不同的族群做規劃，他覺得用這樣的一個方式，比單純看民調決定策略要好。