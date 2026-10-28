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▲孔晨羽過去為了還債，到上海當駐唱歌手，卻遭遇霸凌。（圖／翻攝自孔晨羽IG@geniekon_official）

曾征戰《華人星光大道3》的歌手孔晨羽（原名高藝溱），近日自爆辛酸血淚史。她當年為償還自費發片的百萬債務，遠赴上海駐唱，豈料竟遭同鄉音控師職場霸凌，不僅在演出時被飆髒話、掐脖子，甚至當場遭對方飛踢攻擊，歷經多年煎熬還清債務後，如今她重新出發，盼以全新姿態回歸樂壇。據《鏡週刊》報導，孔晨羽透露，2018年她前往上海EZ5音樂餐廳駐唱，為了盡快還清債務，一週演出多達四至五場，甚至唱到嗓音亮紅燈。沒想到，身在異鄉的她未獲同袍照顧，反而遭遇台灣籍音控師的無理欺壓。該名工作人員屢次在值勤時飲酒失態，甚至在演出進行中無故離席，當孔晨羽向管理層反映後，卻遭對方懷疑是惡意告狀，對她態度更加惡劣。衝突最終演變成嚴重的肢體暴力與騷擾。孔晨羽心有餘悸地表示，自己有次正在台上表演，對方竟當場衝上舞台將她飛踢攻擊，隨後更以髒話辱罵、伸手掐住她的脖子，期間甚至伴隨言語性騷擾。在孤立無援的異地，原本視為夢想寄託的舞台瞬間成了夢魘，直到2023年10月該餐廳歇業，她才澈底擺脫這段飽受身心折磨的黑暗日子。談及背負債務的原由，孔晨羽坦言過去在追夢路上做過不少衝動抉擇。2019年她改名並推出首張迷你專輯《全新的我》，當時結識一位自稱曾為台語天后江蕙寫歌的彰化同鄉製作人。由於對方聲稱想回饋鄉親、扶持後輩，孔晨羽在未詳加審閱合約條款的情況下便草率簽字，前後自掏腰包砸下高達200萬元的製作費。不料作品交給種子唱片代為發行時，公司高層察覺合約嚴重失衡。儘管母帶費用全由孔晨羽獨自承擔，版權與各項權利卻全被歸在製作人名下。面對質疑，對方當時還以保護為由，來安撫她。事後在唱片公司協助下，她歷經波折才順利更換合約，但為了撤銷原定的MV計畫，又額外多背了30萬元支出，直到2022年才終於將債務全數清償。經歷沉痛教訓後，孔晨羽深刻體認到逐夢不能單靠一股熱血，更要懂得謹慎自保。返台後的這兩年裡，她靠著商業演出維持生計，同時沉澱心靈專注創作，目前已累積11首全新音樂作品，其中3首為跨界合作。近期她已簽約新經紀團隊，正全力籌備個人新作，期盼蛻變後再次站上摯愛的音樂舞台。