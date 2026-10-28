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▲「2026高雄萬聖節」將於10月30日至11月1日在衛武營登場，大南瓜已經搶先試燈。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「2026高雄萬聖節」大舞台完整活動時程表。（圖／記者葉盛耀攝）

高雄年度親子節慶盛事「2026高雄萬聖節」將於10月30日至11月1日在衛武營國家藝術文化中心登場！高雄市府表示，延續去年吸引60萬人次參與的熱潮，今年活動全面升級，除了360度南瓜燈光秀、九大主題打卡專區、親子裝扮星光大道及雙舞台演出，還首度推出親子互動體驗區「裝扮基地」，並集結超過250攤特色市集。最受矚目的，則是陪伴高雄市民三年的巨型大南瓜，今年將迎來最後一次展出。今年南瓜燈光秀全面升級，透過更具視覺震撼的360度燈光展演，營造沉浸式節慶氛圍。現場同步規劃九大主題打卡專區，結合奇幻場景與萬聖節元素，讓民眾從不同角度感受節慶魅力。點燈儀式也邀請台鋼雄鷹啦啦隊女孩Nina、千千現身同歡，為活動增添星光與熱鬧氣氛。高雄市政府教育局表示，今年以「親子共玩、創意裝扮、節慶體驗」為核心，延續去年廣受好評的南瓜燈光秀，並進一步豐富活動內容。南瓜燈光秀全面升級，透過更具視覺震撼的360度燈光展演，營造沉浸式節慶氛圍。現場同步規劃九大主題打卡專區，結合奇幻場景與萬聖節元素。而往年常見的傳統遊行形式，今年特別改以「親子裝扮星光大道」呈現，規劃兩天限定活動，透過現場大螢幕展示孩子們精心準備的萬聖節造型。今年也規劃親子雙舞台，邀請YOYO、MOMO及小公視等深受兒童喜愛的節目團隊與哥哥姊姊登台演出，並安排紙風車劇團帶來精彩表演。🟡「19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀18:30-18:40｜中正國小 舞蹈班「舞所不在·萬聖狂歡」18:40-18:50｜新甲國小 星火創藝團「午夜驚魂：怪物大暴走」19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀14:00-14:30｜MOMO 親子台歡樂唱跳15:00-15:30｜YOYO 金曲唱跳16:00-16:30｜小公視 皮擦擦 萬聖大跳跳17:00-17:30｜彌陀國小 幸福三太子「心花開·練舞功·戰鬥」18:00-18:30｜小公視 萬聖狂歡夜19:00-19:30｜萬瓜燈海 點亮大南瓜19:05-20:30｜LiveCam 星光大道14:30-15:00｜新上國小 飛快奏弦樂團「巴爾托克：羅馬尼亞舞曲」15:30-16:00｜興中國小民俗小學「布鼓拉芙兒童藝術團 聽見故事·聽見貝神」16:30-17:00｜YOYO 金曲唱跳17:30-18:30｜正興國小 附設幼兒園寶貝團「加油鴨·加油油」光榮國小 非洲鼓團「高雄嘻咿呼·快樂的鼓聲」19:05-19:30｜YOYO 金曲唱跳20:05-20:30｜小公視 小黑啤 搗蛋開唱19:00-19:05｜燈光秀19:30-19:35｜燈光秀20:00-20:05｜燈光秀20:30-20:35｜燈光秀21:00-21:05｜燈光秀14:00-15:00｜凱旋國小 兒童樂隊「凱旋魔幻樂章」內門國小 宋江陣「新時代的臥虎藏龍」15:00-15:30｜YOYO 金曲唱跳16:00-16:30｜小公視 歡迎進滋森林之森 播報派對17:30-18:50｜紙風車劇團 雞城故事19:05-20:30｜LiveCam 星光大道14:30-15:00｜MOMO親子台 歡樂唱跳15:30-16:30｜福山國小 直笛團「笛聲魔法派對：徐樂與狗 戮力全開！」鳥松國小「直笛&舞蹈特色團隊 童聲笛影·魔舞嘉年華」16:30-17:00｜MOMO親子台 歡樂唱跳17:30-18:00｜木森英語 The Halloween Party Rescue! 拯救萬聖派對！19:05-19:30｜小公視 妖果小學 夜光狂歡秀20:05-20:30｜YOYO 金曲唱跳內容：大南瓜與衛武營夢幻聯動，小朋友共創燈光秀時間：10/30–11/1 19:00–21:00，每整點及半點一場內容：舉起手機燈光，一起共創萬瓜燈海。高雄市教育局於臉書粉專發布南瓜圖片，號召民眾以手機下載，再於衛武營現場10月31日19:00同時間舉起手機圖片。時間：10/31 19:00 大南瓜集合內容：讓小瓜瓜精心裝扮，一起被看見時間：10/31–11/1 19:05–21:00南瓜／搞怪雙舞台，孩子明星大集合。邀請到YOYO & MOMO還有 紙風車劇團 ，歡樂唱跳大登場時間：10/31–11/1 14:00–18:00內容：一起發揮創意，做出專屬搞怪帽時間：10/31–11/1 11:00–18:00，每日10:00於榕樹廣場限量排隊領券內容：和故事一起度過萬聖節，行動書車出沒時間：10/31–11/1 11:00–18:00內容：超過百攤主題市集地點：北側廣場／國泰路草地時間：10/31–11/1 14:00–21:00內容：出示萬聖裝扮送星星氣球棒時間：10/31 14:00開始領取，1人限領1支，數量有限發完為止：衛武營國家藝術文化中心：10/30（五）－11/1（日）