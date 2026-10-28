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薔琵颱風襲台，上周五共有21縣市包括台北市等停止上班，台北股、匯市也同步休市，不過，民進黨台北市長候選人沈伯洋提議，颱風停班與股市脫鉤，台股可以照常開市。對此，中央銀行總裁楊金龍今（28）日在立法院財政委員會認為，這涉及層面大、範圍比較廣泛，若主管機關金管會未來有相關規畫，央行在外匯市場也會配合。上周五全台21縣因颱風停班，由於台北市也停班，台北股、匯市也跟著休市，不過，由於國際金融市場持續營運，中央銀行外匯局等相關人員仍冒著風雨堅守崗位，正常上班，國民黨立委林德福也關切若颱風沒出勤，是否影響考績？對此，央行總裁楊金龍表示，基本上不會、絕對不會，颱風天出勤主要有3個單位，包括秘書處、外匯局及業務局，當然，也會視風雨情況，若風雨小一點，出勤人數就會多一點，風雨大出勤人數就少一點。至於民進黨台北市長候選人沈伯洋提議，颱風停班與股市休市脫鉤，國民黨立委林德福也追問楊金龍的看法，楊金龍說，涉及層面滿大，包括股市投資人、銀行、證券商、證交所、期交所、櫃買如何居在家線上交易，這牽涉範圍比較廣泛，但因股市的主管機關是金管會，應該先看金管會的看法及如何安排，央行在外匯市場也會配合。