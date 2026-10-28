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台北市長選舉號次抽籤昨日登場，現任市長蔣萬安派出僅20歲的「市長獎女孩」Yakira代為抽籤，但遭部分網友稱「北韓既視感」、「很共青」，引發網路霸凌爭議。蔣萬安競選總幹事羅智強今（28）日表示，他事前曾和Yakira說可能會被霸凌不怕嗎？「她說她很緊張，但不害怕」，事發後蔣萬安也致電安慰，不過Yakira反而安慰蔣萬安說「市長請放心，不用為我擔心」。他很感慨，為何支持蔣萬安需要很有勇氣？Yakira昨天代替蔣萬安抽號碼號次，蔣萬安也透露，兩人3年前因為「講晚安」活動認識，後來參加市長獎頒獎典禮時也再次相認。Yakira則說自己是今年的首投族，對於能代表蔣萬安抽籤，她坦言，剛接到任務時既緊張又興奮，甚至有些期待，沒想到自己真的有機會替市長抽出選舉號次。針對Yakira遭到部分網友攻擊，羅智強說他萬分遺憾，現在台灣的社會只有支持沈伯洋的自由，沈伯洋有非常多年輕人支持，但是有沒有看到有誰去出征支持者，去肉搜或是霸凌對方？台灣現在有個讓他有點遺憾、心疼的處境，你表態支持蔣萬安是需要勇氣的，真的很難過。羅智強說，Yakira不是平白無故站出來，她就是認同蔣萬安，有其淵源，她11月28日生日跟投票日一樣，生日願望就是蔣萬安能夠高票連任，其實剎那間他是很感動的，但是基於職責，也問她「你可能會被出征，你不怕嗎？」她說她很緊張，但是她不怕。那也果然，她代表蔣萬安抽籤之後，鋪天蓋地，最不堪的言語霸凌，開始出征肉搜。羅智強續道，蔣萬安有打電話慰問，她反過來安慰說「市長放心，不用為我擔心」競總也持續關心他，她也告訴競總夥伴沒有放在心上。