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▲沈伯洋發布《洋流誌》。（圖／沈伯洋競總提供）

▲蔡康永現身台北市長蔣萬安競選總部成立大會。（圖／記者林調遜攝）

2026年九合一地方選舉將在11月28日登場，台北市長選戰成為國際關注焦點。日本《日經亞洲》（Nikkei Asia）21日刊出評論文章，標題直接拋出疑問：「台北會選出30多年來第一位民進黨市長嗎？」另一方面，美國智庫最新報告則示警，中國可能正透過向台灣政治人物的家人施壓，試圖影響這場選舉，民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親，就是被點名的對象之一。《日經亞洲》這篇評論由長期駐台的外籍記者何瑞恩（Chris Horton）撰寫。據荷蘭籍台灣觀察者Thijs Stegeman整理，文章指出，沈伯洋過去是大學教授，也是研究中國對台影響力的專家，但他這次參選，幾乎所有的政治得分都來自地方治理議題，並沒有把重點放在攻擊蔣萬安和國民黨與中國共產黨的關係上。民進黨上一次贏得台北市長選舉，要追溯到1994年的陳水扁，至今已超過30年。國民黨籍的現任市長蔣萬安尋求連任，對手則是被北京列為「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋。台北選情近期出現明顯變化，但各家民調結果分歧。由台北市民主信賴協會委託、民調專家戴立安設計的民調，20日公布結果，沈伯洋支持度50.3%，大幅領先蔣萬安的33.3%；同一單位9月的民調，則是蔣萬安領先1.2個百分點。《聯合報》28日公布的民調，沈伯洋45%、蔣萬安41%，差距4個百分點；不過，有48%的受訪者認為蔣萬安會當選，認為沈伯洋會當選的有35%。ETtoday民調雲27日公布的網路問卷調查，則是蔣萬安48.6%領先沈伯洋41.1%；TVBS先前的民調，也是蔣萬安以49%對41%領先。由於各家民調的委託單位、調查方式不同，數字差距很大，目前仍難以判斷最終結果。沈伯洋也對領先的民調保持低調，表示「民調是紙上的，選舉是用選票決勝負」。就在選情升溫之際，美國智庫「美國企業研究所」（AEI）和「戰爭研究所」（ISW）20日發布的「中國與台灣情勢更新」報告指出，北京「很可能正鎖定『台獨分子』的家人」，向他們施壓，迫使他們停止北京眼中推動台獨的活動，而且這類施壓在九合一選舉前有加劇的趨勢，可能是為了影響選舉。報告點名，中國國台辦14日宣布制裁沈伯洋的父親沈土城經營的公司「威威公司」（VWAY），禁止中國的組織、企業和個人與其交易或合作。國台辦指稱，沈土城的另一家公司去年6月就已被制裁，但仍持續和中國企業往來，並指控沈伯洋「煽動反中情緒」。沈伯洋則反駁，家族在厄瓜多的事業被錯誤描述成在中國做生意。報告也列出其他案例：內政部長劉世芳的姪子今年4月被中國調查後，遭台資企業解僱；聯電創辦人曹興誠的弟弟本月被拒絕入境中國。此外，美國10月也逮捕一名中國籍女子，指控她涉嫌監視總統賴清德的兒子，但這項指控尚未經法院審理。知名主持人蔡康永因出席沈伯洋10月4日的競選總部成立活動，也遭國台辦和中國軍方背景的社群帳號「鈞正平」批評。蔡康永25日則表示，自己從未支持台獨，出席活動是為了蒐集訪談素材。報告指出，研究人員無法確認這些施壓是否改變了選民的投票意向，但最擔心的是會產生「寒蟬效應」，讓施壓對象從候選人本身，擴及家人、企業和支持者。對於中國的施壓，陸委會批評，這明顯是「惡意脅迫台灣社會、干預我國民主選舉」。沈伯洋表示，中國會用這種方式介入「令人非常痛心」。蔣萬安也表態，「絕對不會允許、也不會接受這種反民主的恫嚇」。北京早在2024年10月就把沈伯洋列入約十多人的「台獨頑固分子」名單，依照中國2024年對《反分裂國家法》的解釋，最重可處死刑。美國刊物The Wire China也指出，台北選情不只決定市長人選，也將影響2028年總統大選的布局，北京對選舉結果的反應同樣值得關注。