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歌手家家近日傳出與合作14年的相信音樂約滿未續，另遭週刊爆料因貪杯影響工作，引發關注，相信音樂對此僅回應「雙方合約已經到期」。除了〈命運〉、〈家家酒〉等代表作，她2014年因誤解姊姊紀曉君指令，對著故障車窗「雙手合十」的影片，也成為流傳12年的經典笑料。回顧家家的經典糗事，最令人印象深刻的，莫過於2014年過年期間與紀曉君出遊的影片。當時車窗故障卡住，姊妹倆試圖合力處理，由紀曉君在車內操作升降按鈕，家家則站在車外幫忙扳動玻璃，原本只是一次修車窗的插曲，卻意外留下名場面。紀曉君原本希望家家把雙掌貼在玻璃兩側，夾住車窗協助移動，因此喊出「雙手合十」。沒想到家家一時沒理解，竟直接在胸前合起雙掌，對著車窗擺出宛如祈禱的姿勢，臉上還帶著困惑神情。修理車窗瞬間變成「拜車窗」，誤打誤撞的反應，也讓這段影片成為網路經典，讓「雙手合十」成了不少人想到家家時會浮現的畫面。家家近日與老東家的合作動向成為焦點。據《鏡週刊》報導，有消息人士指稱她因飲酒耽誤工作，讓公司及姊姊紀曉君感到頭疼。不過相信音樂目前僅證實合約到期，並未證實外界所傳的不續約原因。