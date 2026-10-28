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聖安東尼奧馬刺隊今（28）日在主場對決沙加緬度國王，當家法國中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）僅出賽短短26分鐘，便以21投14中的超高效率狂轟29分、10籃板、5阻攻與2抄截，率領馬刺從上半場便確立巨大領先優勢，終場以130：103血洗國王隊27分，拉出一波2連勝，同時送給國王開季4連敗。文班亞馬憑藉此役的統治級演出，正式成為NBA歷史上第8位生涯至少20次達成單場「25分、10籃板、5阻攻」數據的球員。根據聯盟官方進階數據統計，文班亞馬今日全場21投14中、罰球1罰1中，高效砍下29分、10籃板、2助攻、2抄截與5次阻攻。這也是他職業生涯第20度繳出單場「至少25分、10籃板、5次阻攻」的全面數據，正式成為NBA歷史上第8位解鎖此成就的傳奇中鋒，展現了當今聯盟無可匹敵的禁區攻防影響力。比賽首節文班亞馬便迅速進入接管模式，單節獨攬15分帶領馬刺以39：29取得雙位數領先；次節他在禁區更是予取予求，連番完成補扣與壓哨補籃，半場打完個人就已進帳23分、9籃板，帶領馬刺半場狂轟80分，早早鎖定勝局。除了文班亞馬在禁區翻江倒海，馬刺替補射手尚帕尼（Julian Champagnie）更是外線神準大爆發。尚帕尼替補出戰25分鐘，三分球13投8中狂轟26分，其中在上半場就瘋狂飆進8記三分球，一舉刷新馬刺隊史「半場三分球命中數」最高紀錄！在文班亞馬與尚帕尼內外雙核心的強勢帶領下，馬刺次節掀起一波12比0的致命攻勢，半場結束便以80比54領先達26分。馬刺全隊多點開花，卡斯爾（Stephon Castle）挹注15分、5籃板與5助攻，瓦塞爾（Devin Vassell）貢獻14分與8次助攻，哈珀（Ron Harper Jr.）拿下13分、6籃板與6助攻，福克斯（De'Aaron Fox）與強森（Keldon Johnson）也各自有11分與10分進帳。遭遇開季4連敗的國王隊，前鋒杭特（De'Andre Hunter）攻下全隊最高24分，拉文（Zach LaVine）貢獻22分，薩波尼斯（Domantas Sabonis）斬獲20分、14籃板與8助攻的準大三元，後衛阿卡夫（Darius Acuff）挹注19分，但面對馬刺行雲流水的進攻狂潮防線完全棄守，第四節反撲未果後只能換下主力繳械投降。