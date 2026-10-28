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台美軍售逾111億美元 深化半導體及科技供應鏈合作

台歐推動半導體合作 日本新內閣17名閣員曾訪台

23國及歐盟駁斥中國2758決議論述 強化反制跨國鎮壓

外交部長林佳龍今（28）日赴立法院外交及國防委員會進行外交業務報告，說明近期外交成果與下一階段工作重點。根據外交部會前遞交的書面報告，中國持續運用「軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、法律戰、灰色地帶行動襲擾及資訊操弄等混合戰手段」，壓縮台灣國際空間。另外，外交部也將持續推動「總合外交雙12」策略，鞏固與12個邦交國的關係，並深化包括7大工業國集團（G7）、印太地區及第一島鏈等12個重要民主友盟的實質連結。外交部書面報告指出，過去2年多來，外交部推動「榮邦計畫」，讓合作模式「從單向援助轉變為共同投資、共同經營、共享成果的合作夥伴」。目前台灣已與友邦及友好國家簽署共39項條約或協定，合作領域涵蓋醫療、能源、農業、數位科技、人才培育及投資等面向。林佳龍今年4月也以總統特使身分訪問史瓦帝尼，見證雙方簽署「台灣產業創新園區」投資意向書；9月率企業團訪問貝里斯與瓜地馬拉，推動「台灣加勒比海共榮學院計畫」，並見證經貿合作備忘錄、創奕能源電動巴士合作等成果。台美關係方面，外交部報告表示，「川普總統第二任期迄今已兩度宣布對台軍售，總額超過111億美元；首批兩架F-16V Block 70戰機亦已順利抵台。」美國《2026會計年度國防授權法案》授權最高10億美元，用於推動「台灣安全合作倡議」及無人機共同研發。此外，美國第119屆國會已提出超過100項涉台法案，其中《台灣保證落實法案》已完成立法，總統賴清德上任以來，美國國會共有22團、61位聯邦參眾議員訪台。經貿方面，報告指出，台美簽署「投資合作備忘錄」及「對等貿易協定」（ART），並在美國《貿易擴張法》第232條相關措施下爭取到關稅優惠，雙方也於第六屆「經濟繁榮夥伴對話」簽署「矽盛世宣言」，進一步深化半導體及科技供應鏈合作。林佳龍並提到，今年10月為我國「駐鳳凰城辦事處」正式揭牌，落實「台商走到哪裡，台灣隊就支持到哪裡」的承諾。台歐關係方面，報告顯示，蕭美琴副總統今年9月應邀訪問義大利，出席「文托泰內論壇」，林佳龍也於10月再度獲邀出席「華沙安全論壇」。台歐經濟與科技合作則結合台積電赴德國投資、環球晶赴義大利布局、鴻海在法國發展先進封裝，以及波蘭「TEEMA科技園區」、捷克「先進晶片研究中心」等計畫，「將台灣高科技產業生態系帶進歐洲工業核心」。台日關係方面，報告指出，日本新內閣25位閣員中有17位曾訪台，自立法院上個會期迄今，日本國會議員訪台計23團、逾75人次，雙方將持續深化AI、半導體、航太、能源及資安等領域合作。國際參與方面，外交部指出，今年共有11個友邦在世界衛生大會（WHA）為台灣執言，美、日等15個理念相近夥伴也發言支持。今年8月至9月，林佳龍率團赴帛琉出席第55屆「太平洋島國論壇」（PIF）峰會，是台灣自2019年以來首度獲邀出席開幕式。此外，今年「亞太經濟合作」（APEC）峰會由中國主辦，外交部已成功協助25個部會、累計逾300人次赴中國出席專業部長會議及相關活動。針對中國曲解聯合國大會第2758號決議，外交部指出，「迄今已有23個國家及歐盟公開駁斥中國的主張」，包括美國、歐洲等國政府重申，該決議並未處理台灣主權問題，也未排除台灣參與國際組織的可能性。報告也提到，中國跨國鎮壓案例，包括「中國官媒散布我國中央民代居所及工作地點衛星照」，以及「我國藝文工作者因批評中共政權遭中方人士出資指使在台人士跟監並策劃傷害」。外交部已要求各駐外館處更新跨國鎮壓緊急應變計畫，並以「預防、保護、反制」為策略，強化受害者緊急協助及國際合作機制。展望下一階段，外交部將持續推動「榮邦計畫」，深化與美國、日本、歐洲及印太夥伴的合作，並積極推動無人機外交，目前已協輔民間成立「無人機國際學院」。人才交流方面，將推動「台灣獎學金2.0－技職教育計畫」，透過「學、訓、用」整合模式協助夥伴國家培育人才；同時持續推動國合會轉型為「援助與投資並重的策略平台」，規劃發行債券、完善融資及投資等資金工具，提升國際合作的整體能量。