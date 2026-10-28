115 年度地價稅將於 11 月 1 日正式開徵，繳納期限至 11 月 30 日止，全台各縣市稅單已陸續寄出。稅捐機關提醒，收到稅單後先別急著掏錢，務必先看清「稅地種類」與「課稅土地清單」兩大重點，確認是否適用自用住宅優惠稅率；若過期繳納最高會被加收 10% 滯納金，沒收到或遺失稅單的民眾，也能透過超商機台與網路即時補單。
🟡收到地價稅單先檢查！看懂兩大重點防多繳
高雄市稅捐稽徵處表示，地價稅是採「總歸戶制」，也就是你在同一個縣市裡不管有幾筆土地，只會合併收到一張稅單。拆開信封後請先核對兩大重點，避免當了冤大頭：
一、看「稅地種類」有沒有算錯：自用住宅用地的優惠稅率只要千分之 2，而一般土地則是千分之 10 起跳累進課稅，兩者稅額差了至少 4 倍以上。如果自家庭院、住宅明明是自住，稅單上卻列為一般土地，代表之前沒有提出申請。雖然今年 9 月 22 日的申請期限已過、今年得先照常繳，但務必盡快向稅捐處補辦手續，明年才能少繳稅。
二、核對「課稅土地清單」：在同縣市持有土地 30 筆以下的民眾，稅單右上角會列出每筆土地的課稅明細；若土地超過 30 筆，可憑自然人憑證或健保卡上地方稅官網調閱清單，確認筆數與面積是否正確。
🟡11月1日正式開徵！逾期三天加徵滯納金
今年的法定繳納期限為 11 月 1 日至 11 月 30 日。稅務局特別提醒，收到稅單切記按時繳納，千萬別拖過期；只要每超過 3 天就會被加收 1% 的滯納金，最高會加收至 10%。若是超過 30 天依然沒繳，政府將直接移送強制執行扣款，不可不慎。
🟡超商行動支付都能繳！沒收到稅單補單看這
今年繳稅管道相當多元，稅額在 3 萬元以下者，持單至四大超商就能付現，也能用手機掃描 QR-Code、以台灣Pay等行動支付繳納。
如果至今沒收到稅單、或是單子不小心弄丟，不用親自跑公家機關：稅額 3 萬元以內可直接到 7-ELEVEN、全家等超商的多媒體機台（如 ibon）輸入身分證字號列印繳單；也能隨時登入「地方稅網路申報作業入口網」線上查繳，或直接撥打免付費專線 0800-726969 申請補發。
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高雄市稅捐稽徵處表示，地價稅是採「總歸戶制」，也就是你在同一個縣市裡不管有幾筆土地，只會合併收到一張稅單。拆開信封後請先核對兩大重點，避免當了冤大頭：
一、看「稅地種類」有沒有算錯：自用住宅用地的優惠稅率只要千分之 2，而一般土地則是千分之 10 起跳累進課稅，兩者稅額差了至少 4 倍以上。如果自家庭院、住宅明明是自住，稅單上卻列為一般土地，代表之前沒有提出申請。雖然今年 9 月 22 日的申請期限已過、今年得先照常繳，但務必盡快向稅捐處補辦手續，明年才能少繳稅。
二、核對「課稅土地清單」：在同縣市持有土地 30 筆以下的民眾，稅單右上角會列出每筆土地的課稅明細；若土地超過 30 筆，可憑自然人憑證或健保卡上地方稅官網調閱清單，確認筆數與面積是否正確。
今年的法定繳納期限為 11 月 1 日至 11 月 30 日。稅務局特別提醒，收到稅單切記按時繳納，千萬別拖過期；只要每超過 3 天就會被加收 1% 的滯納金，最高會加收至 10%。若是超過 30 天依然沒繳，政府將直接移送強制執行扣款，不可不慎。
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如果至今沒收到稅單、或是單子不小心弄丟，不用親自跑公家機關：稅額 3 萬元以內可直接到 7-ELEVEN、全家等超商的多媒體機台（如 ibon）輸入身分證字號列印繳單；也能隨時登入「地方稅網路申報作業入口網」線上查繳，或直接撥打免付費專線 0800-726969 申請補發。