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NBA 2026-27賽季例行賽，背靠背出戰的波士頓塞爾提克隊主場迎戰布魯克林籃網隊，雙方一路糾纏至加時賽最後關頭。比賽終了前6.1秒，握有1分領先與球權的籃網隊勝率高達89.5%，不料新秀後衛小麥凱爾布朗（Mikel Brown Jr.）卻在未耗盡時間下腦衝強行切入上籃放槍，給了綠衫軍最後一擊機會；塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）隨後接獲球權，在終場前2.3秒飆進17英呎後仰翻身跳投完成壓哨絕殺，率領塞爾提克以125：124驚險逆轉籃網，笑納3連勝，同時讓籃網苦吞開季4連敗。此役加時賽最後讀秒階段充滿戲劇性。在終場前6.1秒時，籃網隊以124：123握有1分領先，只要穩穩控球拖完時間或製造犯規站上罰球線，勝率已逼近9成。然而，籃網後衛小麥凱爾布朗在進攻時間充裕下卻選擇盲目持球直奔禁區強行上籃，結果在嚴密防守下球彈框而出，被塞爾提克球星喬治（Paul George）在最後2.3秒穩穩抓下關鍵防守籃板並火速請求暫停。此前是布朗在第四節剩下0.2秒時投進追平三分球，讓籃網得以續命，但整個延長賽他手感急凍，單節6投僅1中，最後這次強攻更直接斷送了球隊幾乎到手的勝利。暫停過後，塞爾提克執行最後一擊戰術，球毫無懸念交到全場手感最火燙的當家巨星塔圖姆手中。塔圖姆在正面接球後俐落切入，迎著防守者拔起完成一記難度極高的17英呎後仰翻身跳投，球在紅燈亮起時空心入網，全場瞬間沸騰。經裁判透過慢動作重播檢視後確認絕殺有效，塞爾提克以1分之差奇蹟逆轉。塔圖姆全場展現天神下凡般的統治力，出戰40分鐘20投10中，並以侵略性打法整晚撕裂對手禁區，罰球線上狂飆22罰18中，一舉刷新個人職業生涯單場罰球命中數（18次）與罰球出手數（22次）雙料歷史新高，全場狂砍40分、5籃板、8次助攻與1次阻攻。喬治同樣繳出20分、7籃板與7助攻的全能數據，雙星聯手扛起背靠背作戰的疲憊。客場作戰的籃網隊此役展現頑強韌性，小波特（Michael Porter Jr.）飆進6記三分球狂轟27分、12籃板，表現甚至壓過同位置的喬治；新加盟的內線核心藍道（Julius Randle）也繳出24分、9籃板與4助攻，全隊共有6人得分上雙。然而，眼看就要打破開季不勝魔咒的籃網隊，最終卻因延長賽讀秒階段布朗的致命決策失誤，被塔圖姆殘酷壓哨絕殺，開季戰績滑落至0勝4負；塞爾提克則在克服首節落後與背靠背疲累後豪取3連勝，下一戰將繼續坐鎮主場迎戰芝加哥公牛隊。