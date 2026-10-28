我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《GTA6》容量若達210GB，將佔用初代 PS5 主機1/3空間，Xbox 更是只剩半數空間能使用。（圖／Rockstar Games 提供）

《GTA6》容量恐塞爆硬碟！PS5、Xbox玩家都得提前準備

備受全球玩家期待的經典續作《俠盜獵車手6》（GTA6）近期傳出震撼情報，據知名爆料帳號 PlayStation Game Size 指出，《GTA6》PS5 標準版下載容量高達 210GB，且11月12日將開放預先下載，不過開發商 Rockstar 並未證實相關資訊。PlayStation Game Size 發布的資訊提及，《GTA6》這次曝光的210GB檔案大小屬於 PS5 普通版，雖然開發商 Rockstar 官方尚未公開最終確認數據，且豪華版或終極版的容量也仍未揭曉，但市場預估不同版本間差距有限，顯示本作在畫質與內容上的極高規格。《GTA6》高達210GB的檔案容量，對硬碟空間造成不小衝擊，初代 PS5 主機的實際可用儲存空間約為 667 GB，《GTA6》單一款遊戲就會直接吃掉三分之一的空間，對於硬碟空間原本就吃緊的玩家而言，提前清空儲存空間或進行擴充將成為必要的準備作業。除了遊戲檔案大小外，情報同時揭露了預載時程，據傳《GTA6》將於11月12日開放預先下載，讓玩家能在發售前完成安裝，雖然部分消息稱全平台均於同日開放預載，但由於各方說法略有出入，目前仍應謹慎將此時程視為PS5標準版的參考資訊。《GTA6》除了登上 PS5 之外，也預計登陸Xbox Series X 與 S 平台，儘管 Xbox 版的檔案大小尚未明確，但若容量與 PS5 版接近，僅具備 512GB 儲存空間的Xbox Series S 將有超過半數空間被占用，因此 Xbox 玩家也需密切關注後續官方公布的實際容量。