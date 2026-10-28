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喊話蔣萬安穩住陣腳 柯文哲：現任者本來就有優勢

84%政治新聞聲量集中台北 柯文哲批執政黨選戰操作

蔣萬安有意請益柯文哲 是否站台？柯曝未來8天行程

台北市長選戰持續升溫，最新民調顯示，現任市長蔣萬安與對手沈伯洋的支持度差距逐漸縮小。對於蔣萬安日前表示有意向民眾黨前主席柯文哲請益，柯文哲今（28）日受訪時表示，蔣萬安現在最重要的是「靜下心來，不要被一些假象嚇到」，強調現任者本來就有優勢，應該回歸過去4年的市政成績，而不是每天被民調牽著走。他也直言，目前全台約84%的政治新聞網路聲量集中在台北市，認為這是執政黨的選戰策略，呼籲蔣萬安要有能力扭轉政治聲浪。針對台北市長選情，柯文哲表示，蔣萬安現在最重要的就是靜下心來，不要被一些假象嚇到，因為尋求連任的人本來就具有現任優勢，應該先把過去4年的市政成績整理清楚，包括重大工程開工多少、完工多少，以及重大政策推動多少項，又有哪些不合時宜的政策已經廢除或修改。柯文哲認為，蔣萬安應該先以這些施政成果作為基本盤，讓挑戰者必須回應對現有政策的看法，或提出更好的方法，如此才能形成真正的政策討論。他感嘆，現在選戰幾乎每天都在討論民調，卻已經不討論政策，甚至連民調升降背後的原因都沒有深入探討，導致整個選戰節奏被牽著走。柯文哲進一步指出，自己曾找人研究網路新聞的變化，發現目前全台灣約84%的網路聲量，特別是政治新聞，都集中在台北市，「就好像整個台灣只剩下台北在選舉，其他都沒有了」。他認為，這其實是執政黨的選戰策略，透過製造政治聲浪影響選戰氛圍。因此，蔣萬安面對這種局面，更不能被外界牽著走，必須先穩住自己的步調。柯文哲強調，「遇到這種局面，不要被牽著走，你要穩下心來，才有辦法去扭轉」，既然知道對手正在製造政治聲浪，就必須有能力加以扭轉。至於蔣萬安有意向柯文哲請益，未來是否有機會替蔣萬安站台？柯文哲並未正面答應，反而表示，看了一下自己的行程，未來8天都在南部。媒體追問，若暫時無法站台，這幾天是否有機會與蔣萬安見面？柯文哲則回應，「不是啊，我根本就不在台北啊！」並透露自己接下來幾乎每天都在南部，直到11月8日才會前往竹北與民眾黨主席黃國昌會合。