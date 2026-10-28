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▲圖為輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展SK海力士攤位前，與SK集團會長崔泰源合影。（圖／路透社／達志影像）

AI熱潮讓韓國記憶體大廠SK海力士（SK hynix）賺翻天！SK海力士28日公布，第3季營業利益年增632%，達83.33兆韓元（約628億美元、新台幣2兆元），營收首度突破單季100兆韓元，連續6季改寫營收和獲利新高。SK海力士今年6月市值一度超越三星電子，終結三星26年來的「韓國市值王」地位；母集團SK集團會長崔泰源的身價也隨之水漲船高。不過，SK海力士股價從6月高點至今已經腰斬，市場擔心AI熱潮能否持續。法新社報導，SK海力士第3季（7月至9月）營收104.61兆韓元，營業利益83.33兆韓元，淨利年增215.7%，達39.77兆韓元，換算營業利益率接近80%。不過，淨利仍低於韓聯社旗下數據機構統計的分析師平均預估59.67兆韓元。SK海力士是輝達（Nvidia）高頻寬記憶體（HBM）的主要供應商。據路透社統計，SK海力士2025年在全球HBM市場的市占率達61%，遠高於美光的21%和三星的17%。靠著AI記憶體需求，SK海力士股價今年一度暴漲超過340%。據路透社報導，6月22日收盤時，SK海力士市值達2,080.4兆韓元（約1.35兆美元），首度超越三星電子普通股市值的2,066.7兆韓元，成為韓國市值最高的上市公司，終結三星連續26年的龍頭地位。不過，三星強調若加計特別股，市值仍有2,246.4兆韓元，依然領先SK海力士。SK海力士5月底才剛突破1兆美元市值大關。很難想像，這家公司在2002年前後曾經負債累累，出售給美光的談判破局後，由債權銀行團接管將近10年，股價在2003年更一度跌到只剩135韓元；2023年記憶體景氣低迷時，也還曾虧損7.73兆韓元。SK海力士大爆發，最大的受益者之一，就是2012年力排眾議、拍板收購海力士的SK集團會長崔泰源。崔泰源的財富主要來自他持有的SK集團控股公司SK株式會社股票，SK株式會社再透過子公司控制SK海力士，因此SK海力士股價上漲，也間接推升他的身價。根據《富比士》（Forbes）今年4月公布的富豪榜，崔泰源以29億美元身價排名韓國第18名；到了7月，《富比士》估算他的身價已增加到47億美元（約新台幣1,500億元），短短幾個月成長約6成，但還談不上翻了好幾倍。相較之下，三星電子會長李在鎔今年4月身價216億美元，穩坐韓國首富寶座，崔泰源的身價仍不到他的四分之一。此外，崔泰源今年7月被首爾高等法院判決，須支付前妻盧素英9,440億韓元（約7億美元）的離婚財產分配，創下韓國史上最高紀錄，他也為此出售部分SK株式會社持股籌措資金。至於SK海力士是否已經全面超越三星，答案是還沒有。SK海力士雖然在HBM市場遙遙領先，但三星電子第3季初估營業利益約107兆韓元，仍高於SK海力士的83.33兆韓元。韓國媒體統計，兩家公司第3季營業利益合計高達184兆韓元。股價方面，自6月底以來，SK海力士股價跌幅達51.9%，比三星的36.2%更深，市值龍頭的位置也再度出現變化。儘管獲利創新高，SK海力士股價自6月以來持續承壓。世宗大學商學院教授金大鐘表示，SK海力士股價已從6月高峰下跌近60%，「股價往往反映對未來情勢的預期，而不只是反映當前的獲利表現」，市場擔心目前驚人的獲利水準，一、兩年後未必能持續。為了挽回投資人信心，SK海力士宣布，在完成40兆韓元的股東回饋計畫後，將再額外回饋股東60兆韓元。市場研究機構Counterpoint分析師黃明洙則認為，SK海力士與輝達等大客戶簽訂的長期合約，顯示記憶體價格將進入新一波上漲，獲利上升趨勢可能至少延續到2027年；但他也提醒，若出現類似2018年雲端業者同時砍單的情況，將是最大威脅。