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外交部長林佳龍於本（10）月27日接見由「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）會長艾略特（Susan M. Elliott）大使率領的訪問團，與訪團就台海情勢、台美經貿及印太區域局勢等各項議題深入交流。林佳龍致詞表示，台海局勢與全球經貿、安全息息相關，外交部將落實「總合外交」政策，透過三鏈戰略及深化公私協力合作，持續強化「經貿外交」，尋求與美國、歐洲及盟友建構具韌性的夥伴關係，共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。林佳龍另指出，台美經貿關係在「對等貿易協定」（ART）、「投資備忘錄」，以及台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）與「矽盛世宣言暨台美經濟安全合作聯合聲明」等機制下持續深化合作，台灣並在美國及歐洲分享台灣模式，協助建立海外產業聚落，創造互惠共榮的共生夥伴關係，強化台灣與民主夥伴的戰略連結。此外，中國持續升高灰色地帶威脅，企圖造成台海新常態，我國政府將堅定守護民主自由，持續強化國防投資與相關改革。外交部表示，NCAFP為美國重要智庫，長期以超越黨派觀點進行政策議題分析，研究兩岸、美中關係及區域情勢等議題。這次是艾略特大使接任會長以來，第七度率團訪台，外交部誠摯歡迎並感謝NCAFP持續支持深化台美關係，積極促成多邊對話，協助區域穩定發展。