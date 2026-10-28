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爬山也被要飄帶 蔡英文：蠻有面子的

▲蔡英文今日特別赴蘆洲參香，拉抬蘇巧慧與小雞們選情。（圖／記者朱永強攝）

勉蘇巧慧順洋流航行 蔡英文：期待勝利但要戒慎恐懼

選舉進入倒數階段，前總統蔡英文今（28）日特別赴蘆洲湧蓮寺與保和宮，與新北市長候選人蘇巧慧參香祈福，致詞時提及現在流行「洋流」，打趣稱在爬山的時候也有人跟她要飄帶，讓她蠻有面子的，洋流很厲害沒有錯，但一開始是蘇巧慧教沈伯洋怎麼拜票、跟選民互動，現在洋流也要給蘇巧慧加油，讓新北這條船走得更穩、更有力，大家可以期待勝利，但更要戒慎恐懼，一步步穩穩地迎向勝利。蔡英文致詞時表示，選舉剩下1個多月的時間，是最後的決戰時刻，因此特別來這裡給團隊加油打氣，讓自己過去沒有實現的夢想可以在2026成真，蘇巧慧不僅會是新北第一位女市長，相信也會是最棒的新北市長，「我沒有冒犯你爸，因為他是縣長」。蔡英文也提到，現在流行「洋流」，看今天也有人帶著飄帶來，自己爬山的時候也被要飄帶，結果居然身上有飄帶可以送人，看對方很高興，自己也蠻有面子的。而洋流很厲害沒有錯，但沈伯洋開始選舉的時候，是蘇巧慧教出來的，教他去市場要怎麼拜票、掃街怎麼握手、跟攤商要怎麼打招呼、遇到民眾要簽名如何互動，所以現在洋流也要替蘇巧慧加油，讓新北這條走得更穩更有力。蔡英文說，蘇巧慧跟沈伯洋這樣新一代的候選人，在雙北互相扶持鼓勵，也讓很多人對政治有更多期待，希望選舉不是只有攻擊，不是只有誰贏誰輸，而是可以坐下來談城市的方向與發展的願景，用正面的期待共同想像未來。蔡英文說，新北市很大，所以蘇巧慧這條船也早就啟航，在洋流來的時候，就順著洋流走得更穩更快更有力，強調蘇巧慧不是突然站在這裡，而是準備已久、航行已久，更要趁著這股洋流來的時候航行出去。大家有信心但是不能大意，可以期待勝利但是要戒慎恐懼，一步步穩穩地迎向勝利。