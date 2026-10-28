曾讓無數玩家留下回憶的手機遊戲《命運之子 DESTINY CHILD》，在2023年結束營運後，在近日終於迎來復活消息！韓國遊戲公司 Com2uS 宣布，為紀念《命運之子》誕生10週年，將推出全新手機遊戲《命運之子：Assemble》，預計2027年上半年於全球上市，登陸 iOS、Android 雙平台。新作除了保留原作經典角色、世界觀與故事，也將改採更容易上手的放置型 RPG 玩法，讓昔日的「魔王候補生」再次集結。
《命運之子》停服3年宣布復活！10週年新作2027年登場
《命運之子 DESTINY CHILD》最早於2016年推出，由韓國遊戲公司 SHIFT UP 打造，憑藉鮮明的角色設計、精緻的 Live2D 動態演出，以及超過500名各具特色的角色，吸引大量玩家支持。不過，這款遊戲在2023年9月結束營運，讓不少投入多年心血培養角色的玩家感到不捨。
如今適逢作品誕生10週年，官方宣布將以全新作品《命運之子：Assemble》延續系列生命，也讓這款停服約3年的經典手機遊戲重新回到玩家視野。值得注意的是，這次新作並非由原開發商 SHIFT UP 直接操刀，而是交由 Com2uS 旗下子公司 TIKITAKA STUDIO 負責開發，並由 Com2uS 發行。官方目前已公開前導網站及首支前導影片，預計於2027年上半年推出。
《命運之子：Assemble》改玩放置型RPG！經典角色、全新故事回歸
與原作不同，《命運之子：Assemble》將採用放置型RPG玩法，讓玩家透過角色收集、培養及隊伍成長推進遊戲，降低操作負擔，同時保留系列最具代表性的角色魅力。遊戲名稱中的「Assemble」，則有「集結」的意思，象徵原作中被稱為「魔王候補生」的玩家再次相聚，同時也代表《命運之子》與等待作品回歸的粉絲重新相會。
官方表示，新作不僅會延續《命運之子》原本的世界觀，還將把角色個人故事融入收集與養成過程，除了原作主線及支線故事，也會加入全新劇情，讓老玩家有機會再次見到熟悉的角色，新玩家也能透過不同的遊戲方式接觸系列。
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《命運之子 DESTINY CHILD》最早於2016年推出，由韓國遊戲公司 SHIFT UP 打造，憑藉鮮明的角色設計、精緻的 Live2D 動態演出，以及超過500名各具特色的角色，吸引大量玩家支持。不過，這款遊戲在2023年9月結束營運，讓不少投入多年心血培養角色的玩家感到不捨。
如今適逢作品誕生10週年，官方宣布將以全新作品《命運之子：Assemble》延續系列生命，也讓這款停服約3年的經典手機遊戲重新回到玩家視野。值得注意的是，這次新作並非由原開發商 SHIFT UP 直接操刀，而是交由 Com2uS 旗下子公司 TIKITAKA STUDIO 負責開發，並由 Com2uS 發行。官方目前已公開前導網站及首支前導影片，預計於2027年上半年推出。
與原作不同，《命運之子：Assemble》將採用放置型RPG玩法，讓玩家透過角色收集、培養及隊伍成長推進遊戲，降低操作負擔，同時保留系列最具代表性的角色魅力。遊戲名稱中的「Assemble」，則有「集結」的意思，象徵原作中被稱為「魔王候補生」的玩家再次相聚，同時也代表《命運之子》與等待作品回歸的粉絲重新相會。
官方表示，新作不僅會延續《命運之子》原本的世界觀，還將把角色個人故事融入收集與養成過程，除了原作主線及支線故事，也會加入全新劇情，讓老玩家有機會再次見到熟悉的角色，新玩家也能透過不同的遊戲方式接觸系列。