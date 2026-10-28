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黃珊珊昔日支持者過半挺沈伯洋 柯文哲：不能畫上等號

蔣萬安幫白營議員站台？柯文哲：不認為有額外好處

台北市長選戰進入倒數，《聯合報》最新民調顯示，2022年台北市長選舉投給黃珊珊的選民，如今有55%表態支持民進黨候選人沈伯洋，僅38%支持現任市長蔣萬安。對於昔日黃珊珊支持者有超過半數轉向沈伯洋，民眾黨前主席柯文哲今（28）日受訪時表示，2022年投給黃珊珊的選民，與2026年民眾黨支持群眾的結構已經不同，且台北市選民自主性相當高，不是政治人物在台上搖旗吶喊，支持者就會跟著轉向，最終仍要靠候選人直接面對選民、爭取支持。根據《聯合報》最新民調，2022年台北市長選舉投給黃珊珊的選民，如今有55%支持沈伯洋，38%支持蔣萬安。柯文哲表示，2022年投給黃珊珊的選民結構，與2026年民眾黨支持群眾的結構，實際上已經有所不同，這是首先必須釐清的問題。柯文哲進一步指出，台灣選民的自主性越來越高，早已不是過去政治人物在台上搖旗吶喊，告訴支持者應該投給誰，大家就會跟著轉向的時代。尤其台北市選民自主性相當高，政治人物想透過表態直接轉移選票，已經非常困難，最終仍必須由候選人直接面對選民、提出訴求，才能爭取支持。柯文哲直言，不能因為選民過去投給某位候選人，就認定現在一定會支持特定對象，因為不僅選民結構已經改變，自主性也持續提高，「太困難了」。此外，對於是否希望蔣萬安替民眾黨議員候選人站台，柯文哲表示，自己已經與黨內議員候選人進行過溝通，由於議員選舉採多席次制度，各政黨若要協調，應該在提名之前進行，一旦各黨都完成提名，就勢必得在既有提名基礎上，展開最大的選舉攻防。柯文哲認為，在這樣的選舉制度下，每位議員候選人都必須憑藉自己在選區的努力爭取支持，「我不認為說，市長來站台會有什麼額外的好處」，因此議員選舉大致就是各自努力。不過，柯文哲也強調，縣市長選舉與議員選舉不同。民眾黨主席黃國昌一再強調「說到做到」，這也符合民眾黨過去標榜的政治誠信，因此在縣市長選舉方面，如果民眾黨有自己的候選人，當然支持自家人選；若沒有候選人，甚至在民調競爭中落敗，仍會支援國民黨。至於實際支援力道有多大，柯文哲表示，還是要看對方的需求，整體而言，「縣市長層級原則上是合作居多，議員選舉就各自努力」。