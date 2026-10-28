Buffet吃到飽餐廳提供一次品嘗多樣化菜色，加上能夠用餐時段自由無限取用，因而廣受眾多台灣人喜愛，更有多數人會追求回本攻略。但近日美食作家林承彥表示，發現Buffet吃到飽設有「蒸五穀雜糧區」，透過超大蒸籠裝滿玉米、地瓜等平凡普通的食物，讓人好奇客群究竟是誰？隨即釣出眾多家長推薦是「育兒救星」，也因其健康無負擔又兼顧營養飽足感，對於吃素者、長輩和飲控者來說是最佳選擇。
Buffet吃到飽「最奇怪區域」放滿玉米地瓜！家長讚：根本救星
美食作家林承彥日前在臉書發文，表示不少Buffet吃到飽餐廳都會特別設立「蒸五穀雜糧區」，通常會有蒸籠擺滿玉米、芋頭和地瓜等食材，這類食物比起生鮮區、肉類和甜點、冰淇淋來說，似乎顯得比較低調平凡，讓他好奇詢問「到底都是哪種人在捧場那一區？」
貼文曝光後，隨即釣出一票家長留言推薦，大讚這類食物根本是育兒救星，「我們家小孩一歲半到兩歲左右可以被玉米困住很久很久，這些絕對都是育兒友善食品」、「我以前也覺得奇怪，直到有小孩」、「有寶寶的家庭就會找這種餐廳，不用另外準備嬰兒食物」；也有人提到該區亦受到不少長輩、飲控者青睞，「長輩真的會去拿，因為有懷舊熟悉感」、「這是對飲控者最友善的一小部分的確幸，我會去取」。
Buffet「蒸五穀雜糧區」都誰在吃？不只是家長神隊友：長輩也超懷念
綜合網友看法，不少人提到Buffet「蒸五穀雜糧區」之所以備受顧客推薦，主要是因其通常提供口味清淡、無過多調味的天然原型食物，對於小孩來說特別適合，不只可以讓幼兒安靜啃食許久，也省去另外準備嬰兒食品的麻煩。
除此之外，正在進行飲食控制的人來說，也會取用其來滿足營養需求，清蒸的五穀雜糧對於吃素的人來說，更是相對安全且天然的選擇；另外，這類食品同時對長輩是一大誘因，由於年長者偏好較好消化、不造成腸胃負擔的食物，加上部分人對這類食物抱有懷舊熟悉感，讓蒸五穀雜糧區總是會有固定客群取用。
Buffet一定要吃回本？老饕曝真心話：自己愛吃才最重要
最後，也有顧客認為，並非所有人到Buffet用餐，都抱著一定要靠高價海鮮、牛排「吃回本」的心態。對部分顧客而言，吃到飽只是陪親友聚餐、享受美食的方式，比起追求高單價食材，更在意能否挑選自己真正喜歡的食物，強調「吃到飽是選自己愛吃的，不是選貴的。」引來一票人讚賞。
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美食作家林承彥日前在臉書發文，表示不少Buffet吃到飽餐廳都會特別設立「蒸五穀雜糧區」，通常會有蒸籠擺滿玉米、芋頭和地瓜等食材，這類食物比起生鮮區、肉類和甜點、冰淇淋來說，似乎顯得比較低調平凡，讓他好奇詢問「到底都是哪種人在捧場那一區？」
Buffet「蒸五穀雜糧區」都誰在吃？不只是家長神隊友：長輩也超懷念
綜合網友看法，不少人提到Buffet「蒸五穀雜糧區」之所以備受顧客推薦，主要是因其通常提供口味清淡、無過多調味的天然原型食物，對於小孩來說特別適合，不只可以讓幼兒安靜啃食許久，也省去另外準備嬰兒食品的麻煩。
除此之外，正在進行飲食控制的人來說，也會取用其來滿足營養需求，清蒸的五穀雜糧對於吃素的人來說，更是相對安全且天然的選擇；另外，這類食品同時對長輩是一大誘因，由於年長者偏好較好消化、不造成腸胃負擔的食物，加上部分人對這類食物抱有懷舊熟悉感，讓蒸五穀雜糧區總是會有固定客群取用。
最後，也有顧客認為，並非所有人到Buffet用餐，都抱著一定要靠高價海鮮、牛排「吃回本」的心態。對部分顧客而言，吃到飽只是陪親友聚餐、享受美食的方式，比起追求高單價食材，更在意能否挑選自己真正喜歡的食物，強調「吃到飽是選自己愛吃的，不是選貴的。」引來一票人讚賞。